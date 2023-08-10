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快訊／大雷雨炸「雙北桃竹4縣市」　警戒範圍出爐

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▲大雷雨示意圖。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

西南風影響及午後對流發展旺盛，氣象局已針對19縣市發布豪大雨特報。氣象局15:06再針對北部4縣市發布大雷雨即時訊息，大雷雨將持續一個半小時。

氣象局15時06分針對桃園市、台北市、新竹縣、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分。氣象局提醒，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度；路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

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大雷雨即時訊息示警區域
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、內湖區、士林區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、八里區
桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、蘆竹區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區
新竹縣：關西鎮

▲▼大雷雨。（圖／氣象局）

▲大雷雨轟炸北部4縣市。（圖／氣象局）

西南風帶來水氣移入，強烈雷雨帶爆發，雨區在中午後持續擴大，幾乎全台都快納入降雨熱區，氣象局已在下午13時針對19縣市發布豪大雨特報，其中台南、高雄為豪雨警戒區，雨勢將持續到晚間。

氣象局表示，西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，台中以北、南投、雲林、嘉義、屏東地區、澎湖及東半部山區有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨特報
影響時間：10日下午至10日晚上
豪雨：台南市、高雄市
大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區、澎湖縣

▲▼19縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

▲19縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

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