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快訊／高雄雨彈狂炸！積水半個輪胎高　網傻：比上次停班還誇張

▲▼快訊／高雄雷雨彈狂炸！水淹半個輪胎高，網傻：比上次停班還誇張。（圖／民眾提供）

▲高雄雷雨彈狂炸，中華一路附近積水達半個輪胎高。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄今（7）日上午受西南風與海陸風輻合，氣象局持續發布豪雨特報，各區雨勢劇烈，瞬間暴雨積水達半個輪胎高，水利局0807豪雨應變中心擴大三級開設。由於雨勢來得又猛又快，不少網友直呼「這比停班那時還誇張了吧...」、「超暴雨跟大雷」、「已濕身」、「超爆大雨，在路上跟開船一樣」。

▲▼快訊／高雄雷雨彈狂炸！水淹半個輪胎高，網傻：比上次停班還誇張。（圖／民眾提供）

▲▼瞬間積水達半個輪胎高，網傻：比上次停班還誇張。（圖／民眾提供）

▲▼快訊／高雄雷雨彈狂炸！水淹半個輪胎高，網傻：比上次停班還誇張。（圖／民眾提供）

高雄今晨開始下起大雨，由於雨勢又猛又大，中華一路附近因雨勢過大宣洩不及，一度水淹半個輪胎高，不少居民見狀趕忙去移車，移入騎樓。目前市府水利局0807豪雨應變中心擴大三級開設，針對通報有積水未退地點，水利局人員趕赴現場了解調查中。

▲▼快訊／高雄雷雨彈狂炸！水淹半個輪胎高，網傻：比上次停班還誇張。（圖／民眾提供）

▲高雄雷雨彈狂炸，中華一路附近積水達半個輪胎高。（圖／民眾提供）

不少網友也在PTT上留言回報各地區狀況，有網友說「雷聲超誇張」、「這雨勢好久沒看到了」、「這比停班那時還誇張了吧...」、「超暴雨跟大雷」、「已濕身」、「超爆大雨，在路上跟開船一樣」。

氣象局除針對高雄發布豪雨特報外，也發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分止，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

警戒區域包含：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、小港區、鳳山區、大寮區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、阿蓮區、路竹區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區。

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