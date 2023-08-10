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台南官田木材資材場大火　勇消奮戰18天火勢完全撲滅

▲台南官田區南廍里一處違法設立木材資材場發生火警，台南市打火兄弟奮戰18天，火勢終於完全撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南官田區南廍里一處違法設立木材資材場發生火警，台南市打火兄弟奮戰18天，火勢終於完全撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南官田區南廍里一處違法設立木材資材場，7月24日發生火警，火勢悶燒不滅至8月10日，現場堆放4萬噸的廢棄樹枝木達3層樓高，大火產生惡臭濃煙，周邊鄰近區里都可聞到，台南市消防人員奮戰18天，火勢終於完全撲滅。

▲台南官田區南廍里一處違法設立木材資材場發生火警，台南市打火兄弟奮戰18天，火勢終於完全撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局連日出動大批警義消，全天24小時輪值配合重機具怪手開挖進行滅火，到10日回報指揮中心現場火勢撲滅，大火連續燃燒18天，救災累計總出勤：怪手45車次、警消313人次及義消159人次。

▲台南官田區南廍里一處違法設立木材資材場發生火警，台南市打火兄弟奮戰18天，火勢終於完全撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局說，此處木材資材場占地約0.24公頃，堆放高達4萬噸的廢棄樹枝木，約有3層樓高度，近期台南連日豪大雨，對於撲滅火勢僅小有助益，消防局第二大隊分析因堆置的廢木材時間久遠，底層內部產生沼氣悶燒，屬於深層火災必須由怪手逐一開挖並配合水線滅火方能將火勢撲滅。10日火勢撲滅，消防局第二大隊表示，近日將派遣轄區官田分隊人車持續在場監控警戒，避免有復燃情形。消防弟兄連日出勤救災疲憊不堪，在奮戰18天後，得知救災結束消息，終於鬆一口氣並露出笑容。

▲台南官田區南廍里一處違法設立木材資材場發生火警，台南市打火兄弟奮戰18天，火勢終於完全撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，官田資材場火災今10日完成救災任務，特別感謝全體人員的辛勞，這是救災團隊精神的展現，消防局將持續秉持市長黃偉哲的「願景」守護市民生命財產安全。

▲台南官田區南廍里一處違法設立木材資材場發生火警，台南市打火兄弟奮戰18天，火勢終於完全撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅8日下午時段適逢農曆6月23日，消防隊主祭火德星君神誕日，率麻豆中隊長廖鼎鈞及麻豆義消分隊郭宏政分隊長等多名警義消弟兄，至麻豆區保寧宮向火德星君祈求官田木材場火警趕緊撲滅，真的十分靈驗。

▲台南官田區南廍里一處違法設立木材資材場發生火警，台南市打火兄弟奮戰18天，火勢終於完全撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局特別感謝台水六區處吳景明主任協助現場水源調度供應，新營醫院陳明智院長特別提供今年6月甫由美國進口之「高壓氧治療單人艙」，給予救災人員專業高壓氧治療，及立委郭國文、陳昆和、陳秋宏、吳通龍、尤榮智、王宣貿、李宗翰等多名市議員及國民黨市黨部李曉菁書記數次到場關心並致贈慰問金及物資，消友會第二辦事處胡正德處長、義消第二大隊郭達陽大隊長及陳宏安團長協助現場後勤物質補給及官田區元山科技公司、麻豆碗粿助、官田白巷子隆田店、乾耀能源公司、官田義消婦女會前往慰問輪替的警義消弟兄們，顯示消防局第二大隊是一個充滿向心力之團隊。

▲台南官田區南廍里一處違法設立木材資材場發生火警，台南市打火兄弟奮戰18天，火勢終於完全撲滅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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