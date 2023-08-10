台南柳營儲能說明會民眾相當關心　業者：符合儲能設置用地規範

▲業者在說明會中，向與會民眾解釋儲能案場的距離明顯優於現有安全規範，對民眾疑義一一說明化解。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南柳營再度舉辦儲能說明會，現場除民意代表到場外，民眾出席相關踴躍，顯示在地民眾對此項地方建設十分關心。

面對自救會代表所指涉的案場選址不當，匯鉅能源表示，案場已合法取得台南市經濟發展局同意設置函，土地使用分區為都市計畫區乙種工業區，符合儲能設置用地規範，且案場距離附近民宅與醫院分別為455公尺與700公尺，遠超過經濟部能源局規定的30公尺。

柳營門面反儲電自救會會長洪潮龍在現場質疑，「儲能場如果發生火災，恐怕會飄散毒氣出來，危及里民健康及生命安全！」；業者則引用資料說明解釋，儲能櫃具有四道消防安全防線，每個電池櫃裡皆設置偵測溫度、煙霧及可燃性氣體的監測系統，一旦監測異常便會立即啟動排煙裝置，並啟動自動灑水裝置，將損害及周遭環境影響降到最低。另外，電池櫃體也經國際雙重防延燒測試，以及兩小時效防火牆，確保將火勢限縮在案場範圍，不會危害民眾的生命財產安全。

▲與會民眾也有人手持「地方繁榮」標語，支持業者設置儲能場。

與先前的說明會不同地是，除了反對的聲音外，也出現場支持民眾手持標語出席，標語：「節能減碳 增加綠能」、「促進就業」、「穩定電力」和「地方繁榮」等。有位持支持案場興建的王女士，主張柳營需要建設，不能因為某些人期待自己土地增值變現就阻礙發展。另名稱已3代居住在台南柳營的張先生，也反駁現場的「肉地」說法，張先生認為，事實上就沒有開發，蓋公園創造不了工作機會，還不如蓋電廠，讓年輕人有工作。

整體而言，說明會中有反對建廠代表與民代加持，但也出現不少正面看待此一建設項目的民眾。對此，業者認為，在地溝通且盡力取得最大民意支持都是必須的，業者願盡最大的誠意與在地民眾溝通說明，而且目前是程序是適法完備的。