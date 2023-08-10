　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南柳營儲能說明會民眾相當關心　業者：符合儲能設置用地規範

▲業者在說明會中，向與會民眾解釋儲能案場的距離明顯優於現有安全規範，對民眾疑義一一說明化解。（圖／民眾提供，下同）

▲業者在說明會中，向與會民眾解釋儲能案場的距離明顯優於現有安全規範，對民眾疑義一一說明化解。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南柳營再度舉辦儲能說明會，現場除民意代表到場外，民眾出席相關踴躍，顯示在地民眾對此項地方建設十分關心。

面對自救會代表所指涉的案場選址不當，匯鉅能源表示，案場已合法取得台南市經濟發展局同意設置函，土地使用分區為都市計畫區乙種工業區，符合儲能設置用地規範，且案場距離附近民宅與醫院分別為455公尺與700公尺，遠超過經濟部能源局規定的30公尺。

柳營門面反儲電自救會會長洪潮龍在現場質疑，「儲能場如果發生火災，恐怕會飄散毒氣出來，危及里民健康及生命安全！」；業者則引用資料說明解釋，儲能櫃具有四道消防安全防線，每個電池櫃裡皆設置偵測溫度、煙霧及可燃性氣體的監測系統，一旦監測異常便會立即啟動排煙裝置，並啟動自動灑水裝置，將損害及周遭環境影響降到最低。另外，電池櫃體也經國際雙重防延燒測試，以及兩小時效防火牆，確保將火勢限縮在案場範圍，不會危害民眾的生命財產安全。

▲業者在說明會中，向與會民眾解釋儲能案場的距離明顯優於現有安全規範，對民眾疑義一一說明化解。（圖／民眾提供，下同）

▲與會民眾也有人手持「地方繁榮」標語，支持業者設置儲能場。

與先前的說明會不同地是，除了反對的聲音外，也出現場支持民眾手持標語出席，標語：「節能減碳 增加綠能」、「促進就業」、「穩定電力」和「地方繁榮」等。有位持支持案場興建的王女士，主張柳營需要建設，不能因為某些人期待自己土地增值變現就阻礙發展。另名稱已3代居住在台南柳營的張先生，也反駁現場的「肉地」說法，張先生認為，事實上就沒有開發，蓋公園創造不了工作機會，還不如蓋電廠，讓年輕人有工作。

整體而言，說明會中有反對建廠代表與民代加持，但也出現不少正面看待此一建設項目的民眾。對此，業者認為，在地溝通且盡力取得最大民意支持都是必須的，業者願盡最大的誠意與在地民眾溝通說明，而且目前是程序是適法完備的。

ET快訊
幼兒園男師染指6女童「園所還包庇」　北市教局出手了
快訊／國道3號「8車撞成一團」！
「5種汗」恐是身體出問題了
幼兒園驚爆男師染指6女童
快訊／TRASH主唱登記結婚！　辣模妻挺8月孕肚出嫁
豪雨轟炸台鐵！路基流失30公尺　列車誤點60分
快訊／29歲男桑樹溪遊玩溺水身亡
卡努登陸南韓！　直播主遇瘋狗浪被淹沒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

開南大學兒童課後照顧服務人員專班　第三梯次招生

靈鷲山第30屆水陸空大法會　8／16起桃園巨蛋啟建

台南柳營儲能說明會民眾相當關心　業者：符合儲能設置用地規範

比演唱會還難搶！5天狂售7.5萬顆蛋黃酥　吃不到捶心肝

幸福電影院！　台東縣府與寶桑基金會邀請脫貧家戶共賞電影

南投山區道路中斷縣府提出空運需求　慈濟援助物資馳援

在神明眼皮底下做歹事　學甲棒球隊遭南警一網打盡

南警埋伏寄物櫃3小時　逮24歲金融帳戶「收簿手」

台南登革熱1109例　台南做工行善團修繕弱勢家庭防堵病媒蚊

從農家子到裁縫師、女畫家　林王葉60幅作品紀錄不凡人生

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

狗狗裝箱客人認不出品種　見牠一睡姿：肯定哈士奇

開南大學兒童課後照顧服務人員專班　第三梯次招生

靈鷲山第30屆水陸空大法會　8／16起桃園巨蛋啟建

台南柳營儲能說明會民眾相當關心　業者：符合儲能設置用地規範

比演唱會還難搶！5天狂售7.5萬顆蛋黃酥　吃不到捶心肝

幸福電影院！　台東縣府與寶桑基金會邀請脫貧家戶共賞電影

南投山區道路中斷縣府提出空運需求　慈濟援助物資馳援

在神明眼皮底下做歹事　學甲棒球隊遭南警一網打盡

南警埋伏寄物櫃3小時　逮24歲金融帳戶「收簿手」

台南登革熱1109例　台南做工行善團修繕弱勢家庭防堵病媒蚊

從農家子到裁縫師、女畫家　林王葉60幅作品紀錄不凡人生

人妻怨：愛愛次數少得可憐！她吐「男生不想要」3原因好心酸

幼兒園男師染指6女童「園所還包庇」　北市教局徹查：最重撤銷立案

將台灣美食傳遞到全球　新東陽以實際行動落實ESG

吳鎮宇15歲兒子認「我本身有病」　無預警宣佈退出網路：沒了動力

悠遊卡公司獲利大爆發！上半年賺1.2億　年增1191%

快訊／國3龍潭段「8車撞成一團」！聯結車慘折甘蔗　回堵3公里

快訊／台中東區長福橋下驚見女屍　警封鎖現場調查中

擄人勒贖要不到錢竟燒死肉票　他逃亡20年落網...二審仍判無期

蘋果要帶皮吃！營養師點名「5款食物」改善便祕

房內親暱「正宮突進門」！　《不熙娣》班底被迫「跳窗離開」

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

地方熱門新聞

3千萬拓寬道路沒人行道！市府回應了

機捷直達車班距8/11起　原30分調整為15分

台南登革熱病例破千

許淑華「救災國軍未到位說」引藍綠互嗆

沙崙科學城漏滲水　台南議員喊話王定宇

台東富岡段東44線拓寬工程終止

最高關公神像重現　威天宮舉行安座大典

台南強降雨35座抽水站全數啟動

台南後壁區民宅火警

千詠媽媽捐贈南消救護車

比演唱會還難搶！5天狂售7.5萬顆蛋黃酥　吃不到捶心肝

在地臉書社團變臉挺郭董　封面照成新商機

徐巧芯指控沙崙科技園區是「空城」

黃偉哲視察安南區海尾寮抽水站

更多熱門

相關新聞

雨炸台南網敲碗喊放假　黃偉哲說話了

雨炸台南網敲碗喊放假　黃偉哲說話了

今（10）日上午11時30分水利署針對高雄、台南共13區發布淹水警戒，而西南風帶來的水氣也造成安南區傳出積水，不少民眾到台南市長黃偉哲的臉書，表示「雨勢已經比颱風天還誇張，應該要停班停課了吧？」對此，黃偉哲說，現在的雨量並沒有達到停班停課的標準。

台南降雨量安平區居冠

台南降雨量安平區居冠

台南社會局多元輔導措施助街友就業

台南社會局多元輔導措施助街友就業

台南淹水！超狂老爸帶孩子家門前嗨玩SUP

台南淹水！超狂老爸帶孩子家門前嗨玩SUP

台南永康轉運站新建工程開工動土

台南永康轉運站新建工程開工動土

關鍵字：

台南柳營儲能說明會規範

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

言承旭失控哭了！淚提原生家庭創傷：我是被不要的

NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

國內驚爆食腦變形蟲死亡個案！台大醫：無適當治療方法、死亡率99%

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

北部女玩水染「食腦變形蟲」亡　業者暫時停業

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面