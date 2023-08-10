雨炸台南「比颱風天誇張」！網敲碗喊：停班停課　黃偉哲說話了

▲台南大雨，民眾灌爆市長黃偉哲臉書希望放假，黃偉哲回應了。（圖／翻攝記者爆料網(左)、記者林東良翻攝(右)）

記者林東良、劉人豪／台南報導

今（10）日上午11時30分水利署針對高雄、台南共13區發布淹水警戒，而西南風帶來的水氣也造成安南區傳出積水，不少民眾到台南市長黃偉哲的臉書，表示「雨勢已經比颱風天還誇張，應該要停班停課了吧？」對此，黃偉哲說，現在的雨量並沒有達到停班停課的標準。

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▲台南降下豪雨，市區多處積水，警方冒大雨派員拉起封鎖線管理交通，維護人車安全。（圖／記者林東良翻攝）

台南民眾在臉書粉絲頁「我住台南安南區」回報災情，指出許多地區都已經淹水，馬路宛如小溪一般，甚至有些地區已經淹到人的腳踝、小腿處，就連住家也無法倖免，還有一戶人家帶著小孩在家門口玩起立式划槳（SUP），滑著槳在水上漂移，小孩們玩得不亦樂乎。

▲台南市安南區大淹水，一家人苦中作樂玩起SUP。（圖／翻攝自記者爆料網）

不少民眾也到黃偉哲臉書抱怨，「要不要中午過後停班停課」、「這雨下的比颱風天還誇張，下午不停班停課？！」「還不放假嗎」、「市長，都快游泳去上班了」、「這種天氣穿雨衣騎車真的完全濕身，可以停班停課了嗎？市長看一下窗外，雨真的很大」、「台南要放假沒」、「等到達標準都是已經一堆地方淹水且來不及的時候了，是不是應該放寬標準提前在家預防家裡淹水及準備」、「安南區沒要停班停課嗎」。

黃偉哲指出，如果雨量很大的話，我們真的沒有辦法，也只好停止上班上課，但是根據中央氣象局跟實際測的雨量，現在的雨量並沒有達到停班停課的標準，所以還是希望說不要下雨最好，「我相信民眾也不是想下班下課來敲碗，而是因為生活不便」，並說明目前水已經陸陸續續在退。

▲黃偉哲下午前往安南區海尾寮抽水站現場視察。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，安南區本日累積降雨約有228毫米，各地的抽水站已配合緊急啟動，市府努力把短時間強降雨所造成的災害降到最低，盡最大的努力來保護民眾的生命財產安全。感謝各單位及市民的合作，積水目前已陸續退去。希望雷雨胞趕快過去，讓民眾回復正常生活。