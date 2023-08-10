台南永康轉運站新建工程動土　帶動整體發展形塑對外門戶

▲台南市長黃偉哲主持「永康轉運站」開工動土典禮，期可帶動永康交流道周邊整體發展，形塑對外門戶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府為改善永康交流道及鹽行區域周邊交通秩序及客運路邊停靠爭道亂象，於年初迅速啟用「永康臨時轉運站」後，半年內接續完成永久站體規劃設計及發包，10日由市長黃偉哲主持「永康轉運站」開工動土典禮，期可帶動永康交流道周邊整體發展，形塑對外門戶。

市長黃偉哲表示，永康鹽行地區發展迅速，車流量增加，年初責成交通局最短時間內設置臨時轉運站，優先解決長年來國道客運停靠路邊上下客問題，且由交通局陸續完成永久站點規劃設計，不到半年內就發包動工，期望未來工程也能加速進行，儘快提升搭乘公共運輸的便利性及舒適性。

交通局長王銘德表示，未來「永康轉運站」位於永康物流轉運轉區內，近永運路、永安路口，較現行臨時站離交流道更近、更省時，規劃8個國道客運月台，另有市區公車路邊停靠區及近百席機車停車位等，臨近亦有汽機車停車場，無論利用公共運輸前來或停車轉乘都十分便利。

交通局長王銘德指出，「永康轉運站」基地面積約0.5公頃，但受限土地使用規定，能興建的主體建築面積室內約231坪，但仍規劃舒適的售票和候車空間，未來將委外營運，也可望有簡易賣店。

交通局長王銘德進一步指出，因用地有限，轉運站整體採簡潔俐落造型，並發揮巧思，透過設置大型太陽能光電頂篷，創造出可遮風蔽雨的月台空間，且發電量更達約271kWP，更符合綠能趨勢，也將成為本區的新地標。

公共運輸處長吳俁之表示，永康轉運站工程總經費近5000萬元，其中爭取到中央補助近4250萬元，工期約1年，預定2024年第3季完工啟用。