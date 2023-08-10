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快訊／夏威夷野火36死！拉海納鎮燒成「末日廢墟」　1.1萬人急撤

▲▼ 夏威夷野火。歷史悠久的旅遊小鎮拉海納（Lahaina）遭受波及。（圖／路透）

▲歷史悠久的旅遊小鎮拉海納（Lahaina）遭受火勢波及。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國夏威夷州爆發嚴重野火災情，毛伊島歷史悠久的旅遊小鎮拉海納鎮（Lahaina Town）幾乎全被大火吞噬。依據毛伊郡最新統計數據，死亡人數從6人增至36人，也讓這場野火成為夏威夷史上最致命的災難之一，已知9日有超過1.1萬人從毛伊島撤離。

夏威夷今日新聞報導，毛伊島至少爆發三起大火，仍在持續延燒且火勢尚未受控，這也意味著大火災情將繼續擴大，其中拉海納鎮似乎是受災最嚴重的地方，目前通往當地的道路仍被封鎖。毛伊郡表示，已確認有36人死於野火，另有數十人受傷，部分傷者傷勢嚴重；在此之際，消防人員還在與大火搏鬥，尋找倖存者。

▲▼ 夏威夷野火。歷史悠久的旅遊小鎮拉海納（Lahaina）遭受波及。（圖／路透）

隨著大火在毛伊島持續延燒，數千名遊客緊急撤離，官員也敦促非當地居民盡快離開。夏威夷運輸局官員斯尼芬（Ed Sniffen）表示，9日有超過1.1萬人從毛伊島撤離，但因主要道路關閉，部分民眾難以到達機場，有些起飛航班仍有空位，「超過600人會在卡胡盧伊機場（Kahului Airport）過夜，等待清晨的飛機」，預計周四將有1500人搭機離開。

朵拉颶風（Hurricane Dora）帶來的強風助長夏威夷野火災情，許多建築物被燒毀，毛伊島西側等地幾乎與外界隔絕，就連旅遊小鎮拉海納也幾乎全被大火吞噬，一片狼藉，籠罩在濃濃煙霧之中。拉海納居民梅森賈維（Mason Jarvi）直言，「整個拉海納都燒掉了，就像世界末日一樣」，整個拉海納沿岸全都燒成一片灰白色廢墟。

▲▼ 夏威夷野火。（圖／路透）

▲▼夏威夷毛伊島野火肆虐。（圖／路透）

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