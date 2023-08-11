惡火包圍「手機完全沒訊號」　夏威夷一家5口靠iPhone奇蹟救命

▲夏威夷野火已釀53死。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

夏威夷野火災情慘重，迄今已有53人喪命，成為2018年以來美國最致命野火。毛伊島（Maui）一家5口受困火災現場，眼看就要被烈燄包圍吞噬，手機訊號卻完全中斷，幸好靠著iPhone「SOS 緊急服務」功能，透過衛星服務求救，最終順利抵達安全地帶。

網友麥克（Michael Miraflor）表示，他的5名親人試圖撤離時，被瞬間燒起的火勢包圍，受困一輛白色廂型車上，「沒有手機訊號，所以蘋果SOS緊急服務是他們能夠與急救人員聯繫的唯一方式，這真的救了他們一命。」

▲毛伊島居民透過iPhone「SOS 緊急服務」求救成功。（圖／翻攝推特）

根據對話截圖，這家人透過iPhone「SOS 緊急服務」，提供精準位置、廂型車外觀，以及「周圍建築物都著火了」、「無法抵達海邊」、「能見度為零」、「車子超級燙」等資訊。他們聽從急救人員指示，開啟汽車警示燈，等待消防人員抵達，34分鐘後成功獲救。

根據蘋果官方網站資訊，iPhone「SOS 緊急服務」能夠自動撥打當地緊急電話號碼，並且分享用戶位置資訊，而在 iPhone 14所有機型上，若無法使用行動網路，以及離開Wi-Fi範圍時，可以透過衛星服務，傳送簡訊給緊急服務單位。

美國總統拜登已經宣布，夏威夷州野火屬於重大災難，下令動用聯邦資金救災。代理州長路克（Sylvia Luke）也證實，當地電話通訊服務中斷，醫院人滿為患。