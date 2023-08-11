夏威夷人間煉獄！拉海納鎮「像被炸彈炸過」　約1000人下落不明

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國夏威夷野火造成至少53人喪命，毛伊島知名旅遊小鎮拉海納鎮遭大火吞噬，燒成灰白色廢墟的一幕幕景象宛如世界末日，跳海逃生的民眾形容這簡直是「人間煉獄」。州長葛林也說，拉海納鎮毀滅程度就像是被炸彈攻擊過，死亡人數恐怕持續攀升。當地警方最新說法指出，估有1000人下落不明。

▲夏威夷野火迄今造成53人喪命。（圖／路透）

▲毛伊島野火可能成為夏威夷史上最大一起自然災害。（圖／CFP，下同）

綜合BBC、紐約時報等報導，毛伊島野火可能成為夏威夷史上最大一起自然災害，儘管火勢已取得80%控制，但仍未全面受控，在重災區拉海納鎮（Lahaina Town）觀光客最多的臨海街（Front Street）核心地帶，學校建築幾乎完全被毀，許多企業已經變成瓦礫廢墟。

回憶起逃離大火的當下，當地居民努瓦拉（Ydriss Nouara）與鄰居麥克多諾（Damon McDonough）表示，當時才下午，但天空早已被黑煙籠罩，眼看火勢迅速蔓延，尖叫聲、爆炸聲不斷，猶如置身恐怖電影之中，兩人別無選擇只能跳入大海躲避，苦撐3小時才被海岸警衛隊船隻救起，直呼「這就是地獄，人間煉獄」。

▲拉海納鎮遭大火吞噬，燒成灰白色廢墟。（圖／路透，下同）

夏威夷警察局長佩爾帝埃（John Pelletier）提到，迄今已有53人喪命，尚不清楚確切失蹤人數，認為約有1000人下落不明，但這些人有可能是待在避難所或是無法聯繫上。目前島上許多地方的網路、電力中斷，這使得搜救工作更加困難。

夏威夷州長葛林（Josh Green）10日說，隨著搜救行動持續，死亡人數可能持續攀升，拉海納鎮的毀滅程度會讓人感到震驚，看起來就像是被炸彈襲擊過。

當被問及重建工作將會耗時多久，葛林指出，重建拉海納鎮需要很多年的時間，成本上看數十億美元，且考量到全球暖化對野火的影響，拉海納鎮重建工作必須納入消防安全。

▼野火肆虐前後對比。（圖／CFP）

▼夏威夷第二大島毛伊島爆發3起大火，拉海納鎮災情最為嚴重。（圖／CFP）