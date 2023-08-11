夏威夷大火53人喪命！拜登宣布重大災難　2018年來最致命野火

▲夏威夷野火災情慘重。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國夏威夷野火災情嚴重，至少1000多棟建築物燒毀，其中毛伊島（Maui）淪為野火重災區，迄今已有53人喪命，是自2018年以來美國發生的最致命野火。總統拜登10日宣布夏威夷州野火是重大災難，下令動用聯邦資金救災。

綜合美聯社、華盛頓郵報報導，毛伊島8日爆發野火，許多地方燒成灰白色廢墟，歷史悠久的旅遊小鎮拉海納鎮（Lahaina Town）被大火吞噬，部分民眾跳入太平洋逃生。

拜登10日在猶他州時宣布夏威夷州發生重大災難，下令動用聯邦資金救災，確保任何失去親人者或家園遭到破壞的人都能立即得到幫助。

目前夏威夷國民警衛隊等救援團隊仍在持續尋找生還者，死亡人數可能持續上升。夏威夷州長葛林（Josh Green）坦言，大島（Big Land）1960年發生大海嘯侵襲事件造成61人喪命，這次的野火死傷人數很有可能大大超越當年。

朵拉颶風（Hurricane Dora）帶來的強風助長夏威夷野火災情，許多建築物被燒毀，毛伊島西側等地幾乎與外界隔絕，旅遊小鎮拉海納一片狼藉，籠罩在濃濃煙霧之中。拉海納居民梅森賈維（Mason Jarvi）直言，「整個拉海納都燒掉了，就像世界末日一樣」，整個拉海納沿岸全都燒成一片灰白色廢墟。