洗錢大亨小弟騙金主投資超跑　窩辦公室自製「牌照」詐6950萬

▲名模錢帥君富商男友郭哲敏及其小弟李冠濰涉超跑吸金案，法院審結依偽造文書判李男2年4月。 （合成圖／翻攝自當事人臉書）

記者黃宥寧／台北報導

名模錢帥君富商男友、被封為洗錢大亨的郭哲敏涉非地下匯兌案，潛逃海外數月，今被押解回台。然而，其手下小弟李冠濰在內湖經營的威登車行被控以「一車多賣」坑富二代數億元，被依法起訴。法院開庭時，李男未到庭遭通緝，後來在酒店喝酒被警查緝歸案。全案經士院審理後，依行使偽造公文書罪，處有期徒刑2年4月。

判決指出，李冠濰為威登租賃公司負責人，2020年9月9日以威登公司名義與A先生（代號）簽訂投資合作保證合約書，雙方約定由A先生出資、威登公司負責經營車輛買賣等事宜，然而李男卻在2021年1月14日向A先生佯稱要買4輛超跑，導致A陸續匯款合計6950萬元到威登公司指定銀行帳戶。

李男為取信A先生，在辦公室內製作假的車籍資料，連同汽車買賣合約書及車主資料，都透過A先生姪子行使，導致影響交通監理機關對車籍資料管理正確性。

法官經查，認為李以不實購車情節，向被害人詐騙款項，為掩飾犯行，偽造汽車新領牌照登記書及汽車買賣合約書，一行爲觸犯行使偽造公文書罪、詐欺取財等罪。

法院審酌李以偽造文件，向被害人詐得6950萬元，犯後坦承犯行，非無悔意，自陳高中肄業、現從事營造工程小包商、離婚、需扶養2名未成年子女依犯行使偽造公文書罪，處有期徒刑2年4月。

至於，詐得6950萬元，李也陸續清償A先生3450萬元，A先生也經由強制執行程序已受清償990萬0819元，其餘犯罪所得2509萬9181元，經李冠維同意沒收威登公司犯罪所得財產沒意見，法院也諭知全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，將追徵其價額。