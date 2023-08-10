校車招標案持續流產　新竹成德高中校車改採「里程計價」解套

▲成德高中校車多次流標，日前面臨學生開學後可能沒校車上學的窘境。（圖／翻攝google）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市成德高中因校車招標案多次流標，使得學生將面臨開學後無校車可搭的窘境，歷經數次流標後雖然目前暫時無任何廠商投標，為確保學生權益，校方採納專業評估意見，依各站點里程數調整112學年度學生專車票價，保障學生有選擇搭乘校車的權益。

先前受大環境及疫情影響，遊覽車、客運駕駛紛紛因縮編或收入不佳而轉職，逾五成業者出現「司機荒」問題，成為全國各地普遍現象，也間接導致各縣市校車司機一員難求的情況。新竹市成德高中通學專車原廠商112學年度也因遭受同樣大環境不佳狀況，一時無法承接該校交通車案。

教育處表示，新竹市各校交通車皆由學校自辦，招標金額採「預估值」計算，後續視學生搭乘人數來決定路線是否開設，並依實際搭乘情形進行金額結算。

成德高中為使學生開學後有校車搭乘，不受搭乘人數影響減班或停開，今年度改變過去區段計價方式，改採各站點里程數計價，雖部分路線站點略調漲，但也有部分路線站點因此調降專車票價。

教育處表示，目前成德高中尚在調查通學專車的學生實際搭乘人數，如8月底統計各路線學生搭乘人數有增加，價格亦將隨市場機制合理調降，這是在大環境不佳又有「司機荒」的情況下，為了確保學生有選擇搭乘校車的權益，尋找出目前最適當之解決方案。市府將持續協助學校，確保孩子開學前能確定有校車搭乘，不讓孩子受教權益受到影響。