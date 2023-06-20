嘉義知名女中校車硬闖平交道！柵欄打中車身...保全猛吹哨也沒用

記者翁伊森／嘉義報導

熱心呂姓民眾於社群平台臉書社團「爆料公社」po文，嘉義市某學校校車在號誌燈作響及柵欄放下時硬是穿越忠孝路某女中前方平交道，鐵道保全吹哨制止仍攔不下校車執意穿越。危險畫面引來網友熱議，網友表示「好可怕，那是20～30個學生耶」、「是要全車的學生出意外 才開心嗎」、「別人家的小孩死不完的概念」。

▲ 嘉義宏仁女中校車闖已亮紅燈平交道 。（圖／翻攝爆料公社）

民眾發文表示，嘉義某私立中學，學校外有個平交道，學生們都很守法過平交道，但校車卻是完全不同，校車從以前到現在發生過許多搶越或闖越平交道情況，警報音響到柵欄都開始放下了還是硬要過，今天這次闖越平交道，柵欄直接打在校車上，並觸發平交道的列車防護系統發出警報，讓3005次區間快車因此鳴笛慢行。「到底是有多趕時間非得用學生的生命安全及火車上乘客的生命安全過不去？」

影片拍下校車穿越當下平交道前，柵欄已經緩緩放下，當時號誌燈也已亮紅燈，只見一旁鐵道保全不斷直吹哨喝止校車穿越，但該校車仍執意穿越即將迎來列車的平交道，畫面讓人看了怵目驚心。

宏仁女中校長劉應瑜表示，校車司機資歷6年，過去表現正常也沒有違規，但今天行為真的很不應該，警示鈴響就應該停下來，將按照簽約內容處分，除行政處分外加扣薪，會再叮嚀司機。