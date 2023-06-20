　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義知名女中校車硬闖平交道！柵欄打中車身...保全猛吹哨也沒用

記者翁伊森／嘉義報導

熱心呂姓民眾於社群平台臉書社團「爆料公社」po文，嘉義市某學校校車在號誌燈作響及柵欄放下時硬是穿越忠孝路某女中前方平交道，鐵道保全吹哨制止仍攔不下校車執意穿越。危險畫面引來網友熱議，網友表示「好可怕，那是20～30個學生耶」、「是要全車的學生出意外 才開心嗎」、「別人家的小孩死不完的概念」。

▲▼ 嘉義宏仁女中校車闖已亮紅燈平交道 。（圖／翻攝爆料公社）

▲ 嘉義宏仁女中校車闖已亮紅燈平交道 。（圖／翻攝爆料公社）

民眾發文表示，嘉義某私立中學，學校外有個平交道，學生們都很守法過平交道，但校車卻是完全不同，校車從以前到現在發生過許多搶越或闖越平交道情況，警報音響到柵欄都開始放下了還是硬要過，今天這次闖越平交道，柵欄直接打在校車上，並觸發平交道的列車防護系統發出警報，讓3005次區間快車因此鳴笛慢行。「到底是有多趕時間非得用學生的生命安全及火車上乘客的生命安全過不去？」

影片拍下校車穿越當下平交道前，柵欄已經緩緩放下，當時號誌燈也已亮紅燈，只見一旁鐵道保全不斷直吹哨喝止校車穿越，但該校車仍執意穿越即將迎來列車的平交道，畫面讓人看了怵目驚心。

宏仁女中校長劉應瑜表示，校車司機資歷6年，過去表現正常也沒有違規，但今天行為真的很不應該，警示鈴響就應該停下來，將按照簽約內容處分，除行政處分外加扣薪，會再叮嚀司機。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
戲曲王子遭爆性侵！　學生控：半夜被脫褲吸吮
風景區死亡車禍！　25歲男慘死
賞巴掌+拖丟出門！　知名幼兒園驚爆重大虐童
快訊／首見女性猴痘！　單周再爆19例
KID兒確診8天！給孩子吃藥陷掙扎…看餵藥案氣炸「責任在大人
快訊／黃子佼傳低調出院　孟耿如經紀人發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賞巴掌+拖丟出門！知名幼兒園驚爆重大虐童　家長炸鍋列12罪狀

嘉義知名女中校車硬闖平交道！柵欄打中車身...保全猛吹哨也沒用

人妻摩鐵8度偷吃！已婚小王完事問：有沒有吃事後？　夫綠光炸出

搭公車偷摸女高中大腿　5分鐘後再來一次...變態男下場曝！

蘭潭環潭公路死亡車禍！25歲男飆撞護欄慘死　酒測值竟達0.92

彰化婦心情不好關機鬧失蹤　家屬心急！警20分鐘找到人

賓士男遇盤查堅持站路中！喊：我要打給阿北　警抄出整包安毒

住戶清早無水可用...驚見「5顆水錶遭拔光」！竊賊竟是水電工

小三送3寶人夫「外遇專用手機」　每次見面都做2次...要賠正宮40萬

YouBike之狼隨機襲胸摸臀侵犯14女　判刑1年4月定讞

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

蕾媽4年前就替宥勝性騷道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知她受害

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

賞巴掌+拖丟出門！知名幼兒園驚爆重大虐童　家長炸鍋列12罪狀

嘉義知名女中校車硬闖平交道！柵欄打中車身...保全猛吹哨也沒用

人妻摩鐵8度偷吃！已婚小王完事問：有沒有吃事後？　夫綠光炸出

搭公車偷摸女高中大腿　5分鐘後再來一次...變態男下場曝！

蘭潭環潭公路死亡車禍！25歲男飆撞護欄慘死　酒測值竟達0.92

彰化婦心情不好關機鬧失蹤　家屬心急！警20分鐘找到人

賓士男遇盤查堅持站路中！喊：我要打給阿北　警抄出整包安毒

住戶清早無水可用...驚見「5顆水錶遭拔光」！竊賊竟是水電工

小三送3寶人夫「外遇專用手機」　每次見面都做2次...要賠正宮40萬

YouBike之狼隨機襲胸摸臀侵犯14女　判刑1年4月定讞

醉夫沮喪問「後悔嫁給我嗎？」　妻超暖回答感動網友

她在美國跑夜間外送　女扮男裝「才感到安全」自保手段獲網友力挺

張立昂丟偶包潛能全開發　 劉奕兒「哭戲靠爸」一看沈孟生就噴淚

台美混血大物生涯第20轟出爐！　5項數據高居國聯榜首

台南後壁日間照顧中心防災宣導　加強長者居家安全

社會metoo運動的互助與自助

戲曲王子李文勳遭爆MeToo！學生控：「半夜脫褲猥褻」噁心害怕

侯友宜喊上任就恢復特偵組　游淑慧讚：唯一強調司法正義的參選人

憂中國企業「向俄羅斯提供侵烏技術」　布林肯籲北京留意

5款經典口味＋2款台灣限定　韓國第一甜甜圈6／30至7／31來台快閃

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

社會熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃金博物館失竊　4.2億大金磚真假堪憂

買1個月BMW撞毀！中市議員曝愛車慘照

即／台南永康墜樓命案　女子臟器外露慘亡

黃金博物館330件物品消失　作假手法曝

浩克首吐暴走原因：不是買不到雞胸

黃子佼認拍裸照　律師曝「最重刑期」

黃子佼「坐擔架」虛弱送醫畫面曝

快訊／台南安平驚現天坑！大車陷入傾斜45度卡死

獨／台中女騎士遭大貨車輾腹慘死

女高生實習　右手遭切割機被輾碎

即／台中市府紅衣女作勢9樓跳下！目擊者及時拉回

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

快訊／宥勝「台中野餐日」代言遭撤　市府回應了

更多熱門

相關新聞

台中宜寧中學門口遊覽車起火燃燒

台中宜寧中學門口遊覽車起火燃燒

台中市宜寧中學校門口17日發生火燒車事故，一輛停放校門外的遊覽車，因為不明原因起火燃燒，消防據報到場緊急撲滅火勢，所幸事故發生時無人在車內，沒造成人員傷亡，詳細起火原因有待火調進一步調查。宜寧中學表示，該火警未造成學生受傷，該輛燃燒遊覽車非學校校車，可能是別所學校的校車暫時停放。

騎士不爽校車沒保持距離　攔車飆髒話

騎士不爽校車沒保持距離　攔車飆髒話

校車女司機教訓屁孩慘失業　民眾反挺

校車女司機教訓屁孩慘失業　民眾反挺

快訊／高雄鳳山商工校車突起火！滿車學生嚇壞驚逃

快訊／高雄鳳山商工校車突起火！滿車學生嚇壞驚逃

即 / 新店兩校車對撞！司機擦傷學生嚇傻

即 / 新店兩校車對撞！司機擦傷學生嚇傻

關鍵字：

闖平交道校車忠仁中學

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

8年前破冰「小S、黃子佼都哭了」！

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　

更多

最夯影音

更多
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面