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鬼門要開了！命理師揭「22禁忌」警告：千萬別撥打「13個7或0」

鬼月有許多禁忌。（示意圖／黃耀徵）

▲下周三（8／16）即將進入農曆7月。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

農曆7月即將到來，也就是俗稱的「鬼月」，這個時候有許多禁忌，就算不相信也應該抱持尊重的心態。小孟老師列出鬼月22禁忌，提醒大家，鬼月不宜晚上曬衣服、晚上吹口哨、玩試膽大會等，以免容易召喚到好兄弟。

1.不宜游泳：

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相傳跳水死的好兄弟倘若有冤屈，會因為無法轉世輪迴而找替身，也就是俗稱的「抓交替」。

2.不宜看屋齡30年以上老房：

相傳往生者會在鬼月回到以前居住過的住家徘徊，倘若八字較輕，容易沖煞感冒。

3.避免半夜到醫院：

相傳往生者死前較多記憶在醫院，若後代家裡沒有供奉祖先，往生者回不了家就容易在醫院徘徊。

4.避免傍晚到廟旁走動：

相傳眾多枉死的好兄弟，因為找不到地方申冤，就會找廟宇神明協助，於是廟宇周圍會有較多好兄弟，因此一般宮廟鬼月期間不辦事。

5.不可亂叫好兄弟的名字：

在鬼月期間不可直呼「好兄弟」為「鬼」。

6.鬼月夜晚不宜曬衣服：

相傳好兄弟找不到地方去，會依附在潮溼的衣服裡。

7.鬼月不宜持咒（念咒）：

相傳鬼月持咒容易招來更多好兄弟聽經，倘若所持的是具有「驅邪功效咒語」，則容易傷害到好兄弟。

8.半夜不宜大吼大叫：

如果鬼月大吼大叫，容易驚嚇到好兄弟，導致睡眠品質變差。

9.鬼月不宜隨意拍打前方人的肩膀：

相傳鬼月拍打前方人的肩膀會嚇到人，導致前方人魂魄不穩，易招好兄弟入侵而失神。

10.鬼月晚上不宜吹口哨：

吹口哨讀音頻趨近陰間頻率，比較容易召喚好兄弟。

11.鬼月半夜不宜點檀香或薰香：

香氣裊裊會吸引好兄弟前來環繞。

12.鬼月切莫拜陰廟：

鬼月的陰廟會顯得更陰，因此八字太輕者在鬼月拜陰廟容易撞鬼。

13.鬼月不宜在山間、空曠地拍照：

近期相機畫素越來越清晰，容易在鬼月捕捉到好兄弟的影子。

14.不宜說「死」這個字：

在鬼月期間不宜說「死」這個字，以免惹怒好兄弟。

15.鬼月不宜玩試膽大會：

喜歡冒險的年輕人喜愛在鬼月玩試膽大會、碟仙、筆仙等，當心請神容易送神難。

16.半夜不可撥打13個7或0：

在鬼月期間半夜不可撥打13個7或0，以免接通的是往生者。

17.不宜半夜看鬼片：

在鬼月期間若在半夜看鬼片，小心好兄弟一起陪看。

18.鬼月參加中元普渡切莫罵髒話：

在鬼月期間若參加中元普渡，千萬不可罵髒話，以免惹怒正在吃飯的好兄弟。

19.放包艾草粉或鼠尾草：

在鬼月期間若有去旅館住宿，可放包艾草粉或鼠尾草，有助一夜好眠。

20.鬼月動刀：

儘量選擇白天對身體較好。

21.搬家：

在鬼月期間若要搬家入宅，可盡量挑選正中午對運勢較好。

22.娶親：

在鬼月期間若要娶親，需盡量避免傍晚放鞭炮，以免夫妻失和。

◎民俗說法，僅供參考。

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