外送員傳奇！2年跑單1萬3000趟「服務滿意度僅38%」...網全跪了

▲外送平台崛起，路上有許多外送員的身影。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近來美食外送盛行，評分高低有很大的影響，因此，每個外送員都盡量把服務做到最好。不料，竟有一名外送員跑了1萬多趟單，結果服務滿意度不到50%，讓人大開眼界，掀起一番熱議。

一名網友在臉書《外送員的奇聞怪事》貼出手機畫面，調侃：「這才是外送師吧」。可以看到，該名外送員自2021年9月開始提供外送服務，跑了13079趟單，沒想到服務滿意度只有38%，評語為「岌岌可危」。

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▲外送員的服務滿意度僅38%。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

貼文曝光後，讓網友全跪了，紛紛驚呼：「客人看到先挫一下」、「真正的外送師父」、「要故意弄到那麼低也不容易吧」、「客人可以選外送師嗎」、「頂尖外送師」、「太厲害，佩服佩服」、「每張單都吃掉？」、「外送之神」。

也有許多人好奇，評分這麼低竟然沒被停權，「不是92以下就不能，原來38還能有單跑」、「這樣沒被停權嗎？」「沒有被停權我覺得厲害」。有網友就指出，「3年前確實會停權90直接停，後來疫情進來才改的！」

據了解，外送平台的獎勵機制，會看外送員每周接案率、訂單取消率、運送服務範圍、顧客評價等，因此外送員會盡可能做好服務，為的就是讓顧客滿意，負評會影響到接單率。

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