購買「益生菌羊羹」！到貨後成分差很大　她撕標籤一看氣炸

▲業者疑似將普通地方特產貼上自家廠牌貼紙後以高價賣出。（圖／擷取自爆怨2公社臉書社團）

圖文／CTWANT

有女網友在臉書社團發文控訴，她表示自己在募資平台購買1款羊羹，業者宣稱這款羊羹有添加許多保健成分，沒想到女網友拿到貨後，發現拿到的實物不僅沒有添加當初標榜的保健成分，就連口味也不同。事後業者發佈聲明表示，因為經過多次試驗，仍未到美味的口感，所以口味和成分與當初標榜的有出入，將會在1星期以內全額退費給消費者。

有業者在募資平台販售1款羊羹，宣稱這款羊羹有添加天然酵母、益生菌、膳食纖維等保健成分，1盒羊羹裡有紅豆、抹茶等口味。沒想到有1名女網友收到貨後發現，不僅口味與網頁寫的不一樣，就連成分表上，都不見當初標榜的保健成分，只有一般羊羹所用的基本成分。

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▲原PO收到的產品，成分標示根本沒有該公司宣稱的酵母菌。（圖／擷取自爆怨2公社臉書社團）

女網友也表示，這款羊羹包裝上有1張小貼紙印著廠商名稱，撕下來後竟露出「玉里羊羹」的字樣，讓女網友直呼這是詐騙了吧！女網友將這次糟糕的購物經驗PO在臉書社團「爆怨2公社」，氣憤表示，業者明明有很多機會可以發聲明，告知消費者實際出貨的產品，會與當初網頁中寫的不一樣，募資平台最後的專案說明，也未提到產品研發碰上的問題，認為業者消極不作為的態度非常不可取。

▲原PO把產品包裝上的貼紙撕開後，發現所謂ANAN酵母菌羊羹，根本是拿「玉里羊羹」改標。（圖／擷取自爆怨2公社臉書社團）

不過值得慶幸的是這家廠商並未人間蒸發，女網友到當初購買羊羹的網站留言控訴後，業者也發佈聲明向消費者鄭重道歉，並解釋係因經過多次反覆調整測試，仍未能達到美味的口感，為了講求口感而放棄添加酵母菌及寡糖等成分，並表示會在1星期之內，全額退款給消費者，待口味調整到位，會再寄試吃品給大家。

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