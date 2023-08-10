菜單驚見「現炸人肉」！網嚇：點一餐少一個員工？老饕曝真相

▲網友在某家餐廳的菜單看板，驚見每份要價300元的「現炸人肉」，當場嚇壞。（圖／翻攝自路上觀察學院臉書）

圖文／CTWANT

這道菜色確定可以點嗎？台灣有些販售合菜的餐廳，為了方便客人點餐，提供紙本菜單以外的菜色，會利用小白板，把當天餐廳內有的菜色，額外以手寫方式，公布給客人供挑選點菜，但老闆如果字沒寫好，誤會可就大了。最近有網友在網路上分享，他在某家餐廳的手寫菜單看板上，看到有餐廳寫著「現炸人肉」要價300元，把他嚇了一大跳。但照片曝光後，馬上有內行老饕出面解釋，菜單上販售的菜色，不是人肉啦！

近日，一位網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一家餐廳菜單的照片，從照片中可見，餐廳老闆透過手寫方式，在一塊白板上寫著餐廳內供點餐的各式菜色。包括像是蝦280元、小卷300元、紅糟鰻300元、海瓜子280元等，但在白板的最上頭，卻寫著「現炸人肉」，並標價要300元，當場嚇壞原PO。

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貼文曝光後，引來許多網友到下方搞笑留言，有人就說，「點一餐少一個員工」、「旁邊應該有高薪聘用的徵才廣告」、「難怪要一直徵人」。但後來有內行的網友跳出來解釋，老闆應該不是要寫「人」肉，而是要寫現炸「卜」肉才對，「宜蘭的卜肉，老闆可以好好寫字嗎」，原來餐廳賣的是宜蘭當地的經典美食「炸卜肉」。

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