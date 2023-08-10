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韓國瑜出手了！南投加油站遭埋3次　喊話「安居樂業離災民太遠」

記者黃翊婷／綜合報導

卡努颱風重創南投仁愛鄉，造成多處路段坍方、交通中斷，嚴重災情引發社會各界關心。前高雄市長韓國瑜昨日（9日）在臉書發文，直言看到南投山區受到風災重創，南豐加油站3次遭到土石「吞沒」，他身為典亮慈善基金會董事長，決定為災區盡一份心力，目前已經備妥物資，後續也會協助災民採購所需的生活用品。

▲▼韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

▲韓國瑜出手送物資協助南投災區居民。（資料照／記者周宸亘攝）

韓國瑜9日在臉書發文表示，卡努颱風帶來的豪雨重創台灣，尤其是南投山區，除了遭到土石流侵襲，甚至有農民冒著大雨巡田不幸喪生，令人感到十分痛心，而且這次在仁愛鄉被土石流掩埋的加油站，過去已經歷3次相同情況，對當地人及員工來說，每逢颱風降雨就得提心吊膽，一般民眾待在家裡就能確保安全，山區居民卻得面臨對外交通中斷、家中停水停電、通訊設備無法運作等困境，宛如置身孤島，只能等待外界救援，「安居樂業4個字，此刻離無助的他們是多麽遙遠？」

快訊／南投仁愛鄉宣布：明天停班停課

▲被土石流「吞沒到剩屋頂」的南豐加油站。（圖／仁愛原鄉茶道協會總幹事黃家樑提供提供）

韓國瑜接著說道，但他也很慶幸在如此非常時刻，看到全台許多縣市首長主動協助支援南投，民間也有很多慈善團體集結起來挺進災區幫忙，他身為典亮慈善基金會董事長，日前已與南投縣長許淑華取得聯繫，經許淑華實際走訪仁愛鄉部落之後，發現現階段民生物資尚且充足，但家電、家具多已損壞，造成災民生活不便，因此希望熱心民眾可以視實際需求傳遞愛心。

韓國瑜表示，典亮慈善基金會目前已經備妥物資，接下來將持續採購災民所需的生活用品，「讓我們將所有力量集結起來，為災區盡一份心力，也期盼中央除了協助救災，更能在全台易致災山區的重建工作上給予更多支持，讓住在山區的朋友往後能夠真正感受安居樂業、從此安心無憂！」

【南投...

韓國瑜發佈於 2023年8月9日 星期三

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