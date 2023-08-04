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控民進黨「擋台中捷運」　鍾沛君嗆：拖垮韓國瑜套路故技重施

▲▼爆料遭到性騷後台北市議員鍾沛君首度露面受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員鍾沛君。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

高雄前鎮漁港向中央申請3000萬元進行改建，結果獲得行政院高達81億元補助，引發熱議。國民黨台北市議員鍾沛君4日在臉書發文透露，高雄市長陳其邁補選後上任隔天，前行政院長蘇貞昌就南下發50億元大禮，台中市長盧秀燕「拜託」中央儘速核定補助台中市捷運藍線，卻被民進黨一拖再拖，痛批「就因為盧秀燕是國民黨籍，聲望居高不下，所以不能再讓她得分，根本是當年拖垮前高雄市長韓國瑜的套路」，更反問「難道台中通勤族就不值得嗎？」

鍾沛君表示，前瞻基礎建設預算補助全台縣市共5358億元，高雄市獨拿1265億元，被揭露之後，民進黨政府又開始嚷嚷說，是因為國民黨長期「重北輕南」，現在補助是為了「平衡南北」，高雄市長陳其邁又躲到漁民背後喊「難道高雄的討海人不值得嗎？」她質疑「台南市只拿到294億元補助，是台南市還不夠南？所以不用平衡？」

鍾沛君痛批，若說高雄市討海人值不值得的話術大可不必，因為「高雄市討海人值得81億元，難道蘇澳討海人不值得嗎？難道基隆討海人不值得嗎？為什麼不都編幾十億元，改建漁港？」她強調，她沒有要戰南北，只是討論預算的合理性。再者，鍾沛君認為，若要討論建設需求，陳其邁補選後上任隔天，前行政院長蘇貞昌就南下發50億元大禮，台中市長盧秀燕「拜託」中央儘速核定補助台中市捷運藍線，卻被民進黨一拖再拖。

同樣是軌道建設，鍾沛君指出，高雄捷運黃線綜合規劃報告在2020年3月31日提送交通部審議，2021年9月29日交通部函轉行政院審議，同年12月20日，國發會就審查通過，全程629天。反觀中捷藍線，綜合規劃報告是在2021年3月4日送審，結果交通部直到2023年4月18日才函轉行政院審議，至今已經第884天，核定仍遙遙無期。

對於民進黨政府則解釋，因為中捷藍線預算從981.49億元增加到1615.14億元需要嚴審，鍾沛君透露，目前盧秀燕卻說破了嘴，報告也已經反覆修改，增加的預算是因為前台中市長林佳龍取巧，沒有編列101.36億元用地費；而另外532.29億元工程經費增加，則是因為營建物料，包括預拌混凝土，鋼材等大漲，並配合主計總處的要求，調整物價基準。

鍾沛君開嗆，從交通部到行政院，這些預算變動，民進黨心知肚明，但就因為盧秀燕是國民黨籍，聲望居高不下，所以不能再讓她得分，根本是當年拖垮前高雄市長韓國瑜的套路，反問「難道台中通勤族就不值得嗎？」

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