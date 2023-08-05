國民黨「四種藍」搞垮侯友宜民調　沈富雄曝解方：請頭子出來勸說

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨總統參選人侯友宜民調落居第三，前立委沈富雄表示，搞垮侯友宜的是國民黨內「孤臣孽子藍、牛鬼蛇神藍、郭董藍、韓總藍」四種藍。其中，對於「牛鬼蛇神藍」與「郭董藍」，侯友宜只能嚴肅黨紀、說斷就斷，而對於「孤臣孽子藍」與「韓總藍」，侯友宜不能殺、不能罵，也不能黨紀處分，因為黃復興黨部與韓粉都不會散，只能請頭子出來勸說。

沈富雄昨日在政論節目《少康戰情室》中指出，侯友宜這四個月來民調下滑，民進黨與民眾黨都沒有搞他，是「四種藍」自己搞的，包括「孤臣孽子藍、牛鬼蛇神藍、郭董藍、韓總藍」四種。其中，「孤臣孽子藍」與「韓總藍」是同一類的，不能殺他、不能罵他、不能黨紀處分他，處理辦法就是請他們的頭子出來，像「韓總藍」就請前高雄市長韓國瑜，或請前台北市長郝龍斌等，能夠說動黃復興黨部的這些人出來處理。

另對「牛鬼蛇神藍」，沈富雄建議，對他們就是講條件，因為他們從前總統李登輝時代就不斷做壞事，而這與「郭董藍」是一致的。沈富雄提及，侯友宜的問題是，「孤臣孽子藍」討厭他，說他不夠藍，但對南部的「牛鬼蛇神藍」來說卻又不夠爛，因為侯友宜做事情一板一眼。

不過，沈富雄分析，鴻海創辦人郭台銘卻與侯友宜剛好相反，「孤臣孽子藍」不認為郭台銘不夠藍，南部的「牛鬼蛇神藍」也認為郭台銘很「麻吉」。他說，很奇怪的是，「孤臣孽子藍」與「牛鬼蛇神藍」都討厭侯友宜，這兩組互相矛盾的人都喜歡郭台銘，他質疑「到底郭台銘是正派人物？還是侯友宜是正派人物？」

因此，沈富雄強調，面對「牛鬼蛇神藍」與「郭董藍」，國民黨只有嚴肅黨紀、該斷就斷，若不斷則會更亂，永遠沒完沒了，「只要幹掉郭粉就散了，但黃復興黨部與韓粉都不能幹掉，因為他們不會散。」