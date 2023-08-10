　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿宏2.0！起底遭丟包21歲台中女　她曝「見面原因」喊丟臉

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義日前發生一起「阿宏丟包案」翻版，21歲張姓女子與網友相約見面，從台中大甲南下嘉義，卻被對方以「家裡辦喪事」為由丟包；她事後坦言，自己目前待業中，只是想認識異性，沒想到遭丟包在嘉義，為此感到很丟臉。然而，隨著消息傳開之後，某大甲臉書社團竟有人以「丟臉丟到家鄉」批評張女，掀起網友正反意見論戰。

▲阿宏事件重演？台中妹南下遭網友丟包。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲張女從台中南下嘉義見網友，卻遭到丟包。（圖／記者翁伊森翻攝）

21歲的張女家住台中大甲，日前透過交友軟體「Lemo」結識一名男網友，兩人相約見面，她便瞞著家人偷偷搭車南下，前往嘉義布袋，沒想到碰面之後，雙方只是在上海路超商附近的公園散步，接著男方就以「家裡辦喪事」為由離開，從此再也聯繫不上。

張女人生地不熟，身上只剩下300元現金，不知道要去哪裡搭車，只好在街上遊蕩至深夜，這才被巡邏警員發現。雖然張女並未正面回應為何身上沒有多帶錢等疑點，但警方在了解狀況之後，先是將人帶回派出所休息，提供插座讓她的手機充電，最後協助聯繫她在嘉義的另一名林姓友人，終於順利將人平安送回家。

▲▼ 跟男網友南下嘉義遊玩，台中女子卻慘遭丟包大馬路，無助呆坐公車亭痛哭 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲上個月也有一名台中女子去嘉義見網友遭丟包。（圖／記者翁伊森翻攝）

這起事件與之前的「阿宏丟包案」十分相似，今年7月間台中市30多歲的林姓女子與網友「阿宏」相約到嘉義遊玩，卻在過程中遭丟包，林女同樣沒多帶錢，無助呆坐公車亭痛哭，直到被警員發現才獲得協助。如今又傳出有人遭丟包，地點也是在嘉義，消息傳開後很快便掀起網友關注。

根據《聯合新聞網》報導，張女自稱目前待業中，因為想認識異性才會上網交友，沒想到遭丟包在嘉義，自己也覺得很丟臉；此外，在某大甲臉書社團還有人以「丟臉丟到家鄉」批評她，結果掀起網友論戰，大多數人都無法認同該觀點，覺得不應該再藉此消費當事人，況且經過這次事件也可以警醒大家，網路交友真的要小心。

ET快訊
人行道天降落石！父「肉身護女」脊椎斷　她恐終生殘疾
台灣很多人都會喝　年輕人1飲料「連喝1個月」慘換腎保命
阿宏2.0！起底遭丟包21歲台中女　她曝「見面原因」喊丟臉
隔20年重逢！　大S、具俊曄「啜泣相擁片」曝光
14歲「322萬粉網紅」驚傳死訊　家屬悲痛證實
快訊／上班注意！　台南、高雄炸大雷雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工廠變偷情砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻看監視器崩潰提告

北部幼兒園驚傳男師性侵5童　家長怒PO網討公道反遭下架

阿宏2.0！起底遭丟包21歲台中女　她曝「見面原因」喊丟臉

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友被「6000萬懸賞」最快今遣返

「Gino勁宥」又性侵！　受害女直播主157字發聲：繼續奮戰

酒駕賠200萬夠嗎？5歲童遭撞重殘「單親爸兼2職」苦撐13年哽咽

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水「連撞10車」釀3傷　1人遭拖行30m

快訊／天母男騎單車遭汽車撞飛　「倒臥路中央」意識不清

北市轎車左轉撞飛機車！騎士直行慘被撞飛　骨折緊急送醫

快訊／淡水嚴重車禍3傷！18歲男「衝撞機車待轉區」10多車全毀

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

張育成確定遭紅襪DFA　教頭：仍有球隊對他有興趣

工廠變偷情砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻看監視器崩潰提告

北部幼兒園驚傳男師性侵5童　家長怒PO網討公道反遭下架

阿宏2.0！起底遭丟包21歲台中女　她曝「見面原因」喊丟臉

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友被「6000萬懸賞」最快今遣返

「Gino勁宥」又性侵！　受害女直播主157字發聲：繼續奮戰

酒駕賠200萬夠嗎？5歲童遭撞重殘「單親爸兼2職」苦撐13年哽咽

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水「連撞10車」釀3傷　1人遭拖行30m

快訊／天母男騎單車遭汽車撞飛　「倒臥路中央」意識不清

北市轎車左轉撞飛機車！騎士直行慘被撞飛　骨折緊急送醫

快訊／淡水嚴重車禍3傷！18歲男「衝撞機車待轉區」10多車全毀

工廠變偷情砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻看監視器崩潰提告

S2O Taiwan保證「外國藝人都會來」　主辦放話：一人沒到全額退費

隆中Q2每股賺0.82元季增逾4成　連6季出現獲利

華原朋美離婚拿5億贍養費！　前夫承諾分期付…突然中斷匯款了

北部幼兒園驚傳男師性侵5童　家長怒PO網討公道反遭下架

20年合作17次！劉青雲笑讚「和古天樂拍BL劇」　激火花守護新鮮感

太黏很煩！5星座交往要「保持距離美感」

阿宏2.0！起底遭丟包21歲台中女　她曝「見面原因」喊丟臉

黃國昌建物占用國有地！　新北市要他30天內拆違建

金正恩拔官高階將領　下令：擴大軍演做好戰爭準備

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

社會熱門新聞

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

快訊／天母男騎單車遭汽車撞飛　意識不清送醫

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

即／18歲男衝撞待轉區3傷！10多車全毀

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

他分手單親媽「改吃女兒」挨告性侵　法官還清白

狗校長夫婦敬老卡搭公車　竟被念浪費資源

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

「Gino勁宥」又爆性侵！硬上女直播主遭起訴

快訊／民眾屏東後壁湖潮間帶遭雷擊　送醫搶救中

更多熱門

相關新聞

狗校長夫婦敬老卡搭公車　竟被念浪費資源

狗校長夫婦敬老卡搭公車　竟被念浪費資源

嘉義市黎明狗學校的校長蔡慶榮與其妻子楊堉如，8月6日持敬老卡搭公車，竟遭司機碎念「浪費國家資源」，等到準備要下車的時候，還被司機要求動作快點，「快下車我要關門了」，讓夫妻兩人相當不滿。嘉義縣公車處調閱監視器調查後表示，司機的確對乘客不友善，除向蔡慶榮夫婦道歉外，也對司機記過，並罰款900元。

彰化女車停橋上疑墜河！搜尋一日無果

彰化女車停橋上疑墜河！搜尋一日無果

獨／女大生為愛赴緬內幕曝　2任男友都是通緝犯

獨／女大生為愛赴緬內幕曝　2任男友都是通緝犯

女騎士車禍機車倒立卡溝！警救援受傷

女騎士車禍機車倒立卡溝！警救援受傷

全球第二大自行車零件廠驚爆大量解雇　市府證實：300多名派遣工遭資遣

全球第二大自行車零件廠驚爆大量解雇　市府證實：300多名派遣工遭資遣

關鍵字：

台中嘉義

讀者迴響

熱門新聞

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

Sandy突直播認「我現在很生氣」！崩潰開罵：真的沒辦法了

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

北部女玩水染「食腦變形蟲」亡　業者暫時停業

快訊／天母男騎單車遭汽車撞飛　意識不清送醫

尪每天回婆家「和婆婆共浴」　陪睡完才能走

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

快訊／上班注意！　台南、高雄炸大雷雨

獨／林襄恐因禁愛令離隊？領隊回應了

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

老高上傳最新影片「鄭重道歉」2萬粉衝觀看

肖戰《慶餘年2》角色被他接演

更多

最夯影音

更多
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面