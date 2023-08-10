阿宏2.0！起底遭丟包21歲台中女　她曝「見面原因」喊丟臉

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義日前發生一起「阿宏丟包案」翻版，21歲張姓女子與網友相約見面，從台中大甲南下嘉義，卻被對方以「家裡辦喪事」為由丟包；她事後坦言，自己目前待業中，只是想認識異性，沒想到遭丟包在嘉義，為此感到很丟臉。然而，隨著消息傳開之後，某大甲臉書社團竟有人以「丟臉丟到家鄉」批評張女，掀起網友正反意見論戰。

▲張女從台中南下嘉義見網友，卻遭到丟包。（圖／記者翁伊森翻攝）

21歲的張女家住台中大甲，日前透過交友軟體「Lemo」結識一名男網友，兩人相約見面，她便瞞著家人偷偷搭車南下，前往嘉義布袋，沒想到碰面之後，雙方只是在上海路超商附近的公園散步，接著男方就以「家裡辦喪事」為由離開，從此再也聯繫不上。

張女人生地不熟，身上只剩下300元現金，不知道要去哪裡搭車，只好在街上遊蕩至深夜，這才被巡邏警員發現。雖然張女並未正面回應為何身上沒有多帶錢等疑點，但警方在了解狀況之後，先是將人帶回派出所休息，提供插座讓她的手機充電，最後協助聯繫她在嘉義的另一名林姓友人，終於順利將人平安送回家。

▲上個月也有一名台中女子去嘉義見網友遭丟包。（圖／記者翁伊森翻攝）

這起事件與之前的「阿宏丟包案」十分相似，今年7月間台中市30多歲的林姓女子與網友「阿宏」相約到嘉義遊玩，卻在過程中遭丟包，林女同樣沒多帶錢，無助呆坐公車亭痛哭，直到被警員發現才獲得協助。如今又傳出有人遭丟包，地點也是在嘉義，消息傳開後很快便掀起網友關注。

根據《聯合新聞網》報導，張女自稱目前待業中，因為想認識異性才會上網交友，沒想到遭丟包在嘉義，自己也覺得很丟臉；此外，在某大甲臉書社團還有人以「丟臉丟到家鄉」批評她，結果掀起網友論戰，大多數人都無法認同該觀點，覺得不應該再藉此消費當事人，況且經過這次事件也可以警醒大家，網路交友真的要小心。