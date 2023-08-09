嘉義狗校長夫婦「敬老卡搭公車」　竟遭司機碎念：浪費國家資源！

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義市黎明狗學校的校長蔡慶榮與其妻子楊堉如，8月6日持敬老卡搭公車，竟遭司機碎念「浪費國家資源」，等到準備要下車的時候，還被司機要求動作快點，「快下車我要關門了」，讓夫妻兩人相當不滿。嘉義縣公車處調閱監視器調查後表示，司機的確對乘客不友善，除向蔡慶榮夫婦道歉外，也對司機記過，並罰款900元。

▲公車對蔡慶榮夫妻使用敬老卡相當不滿。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡慶榮18歲拜師投入訓犬行列，靠著不斷學習，取得公認訓練師範等資格，曾任警犬隊教官，台南市府防疫處講師、訓練師，以及嘉義縣家畜疾病防治所訓練師、嘉義黎明狗學校校長，訓練超過2千隻狗，是國內訓犬界風雲人物。

據了解，68歲的蔡慶榮，與妻子6日搭公車，因為使用敬老卡，讓司機沿路上持續碎碎念「這樣是浪費國家資源」，蔡慶榮回應司機，不然以後就開車好了不要坐車，並解釋年紀大了不愛開車，司機則回說「開車比較方便」，並且碎念搭公車來又搭公車回去，沒有去附近晃晃就離開，一點意義都沒有。

▲司機在兩人下車時也持續碎念。（圖／記者翁伊森翻攝）

等到站蔡慶榮兩人準備下車時，司機又繼續碎念「快一點，趕快下車，我要開走了」，楊堉如則說「腳不順，沒辦法走太快」，沒想到，看到蔡慶榮夫妻下車後，司機還在念「這兩個實在XX，還慢慢走慢慢拖，XXX的，還在那邊靠北」。

而此次搭公車的經歷，也讓蔡慶榮夫妻相當不滿。對此，嘉義縣公車處稽查課表示，經調閱公車上的監視器畫面後，確認司機言行的確不妥，除了向夫妻兩人道歉外，也依規定對司機記過，並且罰款900元，後續也會加強教育訓練，並告誡司機不可再犯。