　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義狗校長夫婦「敬老卡搭公車」　竟遭司機碎念：浪費國家資源！

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義市黎明狗學校的校長蔡慶榮與其妻子楊堉如，8月6日持敬老卡搭公車，竟遭司機碎念「浪費國家資源」，等到準備要下車的時候，還被司機要求動作快點，「快下車我要關門了」，讓夫妻兩人相當不滿。嘉義縣公車處調閱監視器調查後表示，司機的確對乘客不友善，除向蔡慶榮夫婦道歉外，也對司機記過，並罰款900元。

▲▼嘉義 公車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲公車對蔡慶榮夫妻使用敬老卡相當不滿。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡慶榮18歲拜師投入訓犬行列，靠著不斷學習，取得公認訓練師範等資格，曾任警犬隊教官，台南市府防疫處講師、訓練師，以及嘉義縣家畜疾病防治所訓練師、嘉義黎明狗學校校長，訓練超過2千隻狗，是國內訓犬界風雲人物。

據了解，68歲的蔡慶榮，與妻子6日搭公車，因為使用敬老卡，讓司機沿路上持續碎碎念「這樣是浪費國家資源」，蔡慶榮回應司機，不然以後就開車好了不要坐車，並解釋年紀大了不愛開車，司機則回說「開車比較方便」，並且碎念搭公車來又搭公車回去，沒有去附近晃晃就離開，一點意義都沒有。

▲▼嘉義 公車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲司機在兩人下車時也持續碎念。（圖／記者翁伊森翻攝）

等到站蔡慶榮兩人準備下車時，司機又繼續碎念「快一點，趕快下車，我要開走了」，楊堉如則說「腳不順，沒辦法走太快」，沒想到，看到蔡慶榮夫妻下車後，司機還在念「這兩個實在XX，還慢慢走慢慢拖，XXX的，還在那邊靠北」。

而此次搭公車的經歷，也讓蔡慶榮夫妻相當不滿。對此，嘉義縣公車處稽查課表示，經調閱公車上的監視器畫面後，確認司機言行的確不妥，除了向夫妻兩人道歉外，也依規定對司機記過，並且罰款900元，後續也會加強教育訓練，並告誡司機不可再犯。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
135萬買到法拍屋竟被撤銷退款　宜蘭分署要賠74萬
拒缺電！侯友宜、賴清德、柯文哲能源主張一圖看懂
南韓超過99%民眾有「新冠抗體」！最新調查報告出爐
獨／樂天有禁愛令　林襄恐離隊？領隊回應了
獨／公務員持槍搶劫　幕後主嫌交保落跑了！
快訊／北市首例本土登革熱！　10多歲少年發燒、發冷
快訊／駕駛拒檢撞斷行人左腿！棄車逃逸
林襄加持！馬傑森先發敲安打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林口車行老闆撞爛大哥G63　又爆欠債百萬...店面遭轟10槍警告

5萬買帳戶起糾紛...痛扁丟包公園「害橫紋肌溶解慘死」　4煞慘了

「第一次做愛要拍照留念」變態男友對少女性侵　剃毛舔乳逼拍照

奉旨放生慘變大屠殺！2千隻鵪鶉疑淋雨失溫　僅剩38隻存活

135萬買到法拍屋竟被撤銷退款　宜蘭分署「大凸槌」要賠74萬

嘉義狗校長夫婦「敬老卡搭公車」　竟遭司機碎念：浪費國家資源！

獨／公務員持槍搶780萬泰達幣　幕後主嫌20萬交保...重開庭找嘸人

拋棄3月大女嬰離家…狠母20年後討撫養費「每月1萬」　法官打臉

快訊／新店警攔截AB車　駕駛催油門撞倒行人！桃園棄車逃逸

彰化女半夜「車停大橋上」人消失　大肚溪搜索一天尚未尋獲

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

媽站電桿後和阿金玩躲貓貓　牠經過數次沒發現：在哪裡

爸身教完美示範正確指令　聰明伯恩山犬3次就聽懂！

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

林口車行老闆撞爛大哥G63　又爆欠債百萬...店面遭轟10槍警告

5萬買帳戶起糾紛...痛扁丟包公園「害橫紋肌溶解慘死」　4煞慘了

「第一次做愛要拍照留念」變態男友對少女性侵　剃毛舔乳逼拍照

奉旨放生慘變大屠殺！2千隻鵪鶉疑淋雨失溫　僅剩38隻存活

135萬買到法拍屋竟被撤銷退款　宜蘭分署「大凸槌」要賠74萬

嘉義狗校長夫婦「敬老卡搭公車」　竟遭司機碎念：浪費國家資源！

獨／公務員持槍搶780萬泰達幣　幕後主嫌20萬交保...重開庭找嘸人

拋棄3月大女嬰離家…狠母20年後討撫養費「每月1萬」　法官打臉

快訊／新店警攔截AB車　駕駛催油門撞倒行人！桃園棄車逃逸

彰化女半夜「車停大橋上」人消失　大肚溪搜索一天尚未尋獲

正妹酒吧性侵爛醉女友人！在她耳邊低語：好想跟妳做

林口車行老闆撞爛大哥G63　又爆欠債百萬...店面遭轟10槍警告

5萬買帳戶起糾紛...痛扁丟包公園「害橫紋肌溶解慘死」　4煞慘了

「第一次做愛要拍照留念」變態男友對少女性侵　剃毛舔乳逼拍照

奉旨放生慘變大屠殺！2千隻鵪鶉疑淋雨失溫　僅剩38隻存活

關聖帝君明聖誕！祝壽「許願靈驗」效果倍增　　

銘傳「5人娘子軍」奪冠！　兩岸15所大學PK建築創意　

波羅的海三國外委會主席訪台　蔡英文、陳建仁明接見

一晚起床尿2次是警訊！壯年男保全夜尿「每10分鐘一次」慘睡馬桶上

全家7月營收89億元年增8成　高溫、暑假挹注8月營運

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

社會熱門新聞

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

錢帥君被甩！　洗錢男友砸3000萬「柬埔寨娶妻」

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

「Gino勁宥」又爆性侵！硬上女直播主遭起訴

酒駕男騎士載女友等紅綠燈　下秒「爆頭」慘死

快訊／民眾屏東後壁湖潮間帶遭雷擊　送醫搶救中

連千毅大哥今入獄！臉書道別：他日再聚　網留言送行

女大生大麻成癮出現幻聽　曝系上一半都有吸

囂張男嫌酒吧太熱　狂拉槍機點名這些人

即／中山高4車連撞！移民署公務車遭3大車夾擊

HIV男約砲偷拔套！被逮喊：神明要我傳愛滋給別人

深夜公園直擊活春宮　路人報警揪出性侵

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

更多熱門

相關新聞

即／新店警攔截AB車　駕駛撞行人逃逸

即／新店警攔截AB車　駕駛撞行人逃逸

新北市新店警分局執行巡邏勤務時，見一部小客車懸掛不同車牌，立即上前攔截盤查，小客車不但不停還加速逃逸，在攔截過程中，先是擦撞小貨車，又撞倒一名女子，造成她左腳腓骨骨折，再擦撞另一部小客車往國道3號逃逸，警方最後在桃園大溪區找到車子，駕駛已經逃逸，現正全力追緝中。

即／詐團成員想暗槓贓款133萬　自導自演搶案出包

即／詐團成員想暗槓贓款133萬　自導自演搶案出包

女兒送托嬰　被保母帶去「散步撿回收」

女兒送托嬰　被保母帶去「散步撿回收」

等不到客人　越南店小姐下樓玩妞妞

等不到客人　越南店小姐下樓玩妞妞

即／國1300K車禍　賓士車頭「歪一邊」

即／國1300K車禍　賓士車頭「歪一邊」

關鍵字：

嘉義公車敬老卡影音

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

樂天女孩離隊就閃婚　他帶頭娶「敵隊」轟動中職

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

全球第二大自行車零件廠驚爆大量解雇　市府證實：300多名派遣工遭資遣

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

交往張惠妹12年！男友罕見放同框照

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

林襄與馬傑森熱戀！球團回應　今晚去應援

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面