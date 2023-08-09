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獨／女大生為愛赴緬內幕曝！2任男友都遭通緝　關鍵時刻辦交接

▲▼靜宜女大生滯留緬甸一案，警方對於網路諸多傳言不予回應，一切等林女回台才能了解。（圖／ETtoday資料照，翻自PTT）

▲靜宜女大生滯留緬甸一案，據了解林姓女大生兩任男友均屬詐團成員。（圖／ETtoday資料照，翻自PTT）

記者張君豪／台北報導

靜宜大學林姓女大生「為愛走天涯」，輕信男友在今年3月29日離開學校宿舍後，到桃園機場購買飛往英國倫敦的機票，卻在泰國轉機時跳機改從陸路入境緬甸，知情人士透露，林女在出國前還把手機給前男友L男（24歲），並臨時申辦新手機，其跳機和變更通訊方式的手法如同資深詐團成員，其幕後應有高人指點。

據了解，林女追隨現任男友H姓男子（22歲）赴緬甸果敢園區替詐團工作前，在台灣就讀大學時就認識了擔任詐騙集團水房成員的前男友L男，但L男因涉詐欺案遭檢警逮捕，心知自己即將「跑路」，因此將林女介紹給同是詐團成員的H男。

知情人士透露：林女前男友L男在被檢警逮捕前，拿走林女手機，檢警研判L男是為避免林女的手機會洩露其行蹤，或者詐團內部資訊，因此收走林女舊手機，更誇張的是，林女現任男友H男也是前任介紹，而H男也屬台灣某詐團水房成員，因前後任男友都是同詐團不同單位的成員，L男由於涉及多起洗錢防制法和詐欺等案件遭法院通緝，另H男為躲避司法追訴，2022年7月間，飛往到緬甸繼續支援詐團工作，之後也遭到通緝。

林女兩任男友均分屬台灣詐團水房和車手成員，H男係因跑路奔赴中南半島打工而遭通緝，說穿了只是詐團成員間的工作地點異動，但誇張的是，林女在捨棄家庭校園生活搭機飛奔緬甸果敢園區之前，根本未曾見過現任H姓男友。

相關人員調查發現，原來當初林女透過前男友L男的「交接」，取得H男手機通訊軟體帳號後，就與H男透過網路談起遠距離戀愛，換言之，林女前男友L涉及洗錢防制法通緝落網前，連女友的感情生活都幫忙轉介交接，堪稱相當負責，但林女愛上詐團成員，癡情舉動也讓家人、學校師長為之嘆息。

讓女大生癡戀的H姓男友，本屬詐團成員在台灣違反洗錢防制法遭通緝，若返台就得面臨司法追訴，這也是H男不願回台，而且也是林友為愛「你不走我也不要走」的原因，然而台灣檢警透過國際友邦及在地台商力量，私下曾斡旋得以讓兩人無條件返台，但因兩人堅拒而錯失返台良機。

加上兩人身份均屬成年人，台灣公權力也無法在非友邦他國領土內主張，但女大生未曾見過現任H男友一面就甘心追隨 奔赴緬甸，至今已近半年，其處境恐令人擔憂。

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