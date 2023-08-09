全球第二大自行車零件廠大量解雇　台中市府證實：3百派遣工被炒

▲全球第二大自行車零件廠速聯驚爆大量解雇，台中市勞工局證實接獲通報，但強調皆為派遣工。（圖／謝志忠辦公室提供）

記者游瓊華／台中報導

全球第二大自行車零件廠愛爾蘭商速聯（SRAM），今年2月才宣布將斥資百億在台中潭子打造全新廠房，今天卻爆出大量資遣員工。員工怒向民代投訴。台中市議員謝志忠表示，速聯不僅強制調班，還3次大規模解雇員工，共計約300到500人。對此，台中市勞工局證實有接獲資遣通報300多人，但皆非正職員工，未接獲勞工申訴事業單位有違法情事，勞工局也將持續關注。

一名正職員工表示，夜班津貼一天550元、但早班無津貼，累計下來，月薪相差超過1萬元，但公司要求員工從夜班調到白班，並無任何補貼，且要求簽下同意書，否則就離職，若不上班就視為曠職，相當不公平。

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勞工局表示，愛爾蘭商速聯股份有限公司本國籍員工約有2500名，近期所接獲資遣通報，大部分為派遣公司派駐於速聯公司任職的員工，非速聯公司正職員工；統計今年2月到目前為止，派遣公司向勞工局通報資遣300多位派遣勞工。

勞工局強調，目前雖尚未接獲勞工申訴事業單位有違法情事，勞工局將持續關注，提醒事業單位應依法給予資遣費，若查獲事業單位違法，一定依規裁處；同時，市府對於遭資遣勞工也將協助媒合轉職，維護勞工權益。

另外，有關速聯調動員工上班時段問題，近日已有該公司及5家派遣公司勞工合計103人，向勞工局申請勞資爭議調解，勞工訴求調班恐影響工作津貼，希望恢復原有班別，勞工局將盡速安排勞資調解會議，依調解結果提供協助。