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大陸 大陸焦點 特派現場

北京洪災33死！官員集體默哀　災後「基本恢復」得花1年

▲▼北京暴雨淹水。（圖／路透社）

▲北京暴雨災情嚴重。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

受颱風杜蘇芮影響，7月29日至8月2日，北京遭遇了特大暴雨災害。北京市政府9日上午召開防汛救災工作情況新聞發布會，首次公開通報災情損害情況。北京常務副市長夏林茂表示，此次洪澇災害共造成近129萬人受災，房屋倒塌5.9萬間，截至8月8日24時，全市因災死亡33人，主要由洪水沖淹、沖塌房屋等原因造成。

記者會通報，7月29日20時至8月2日7時，北京市遭遇了歷史罕見特大暴雨。從氣象監測數據上看，單站降雨量破歷史極值，昌平區王家園水庫降雨達到745毫米，是北京地區有儀器測量紀錄140年以來的最大降雨量。

夏林茂表示，此次洪澇災害共造成近129萬人受災，房屋倒塌5.9萬間，嚴重損壞的房屋達到了14.7萬間，農作物受災面積22.5萬畝。他補充，目前這些災害損失仍是階段性的數據，造成的財產損失還在持續統計中。

▲▼北京暴雨淹水。（圖／路透社）

夏林茂表示，截至8月8日24時，北京全市因災死亡33人，主要由洪水沖淹、沖塌房屋等原因造成，因搶險救援犧牲5人，還有18人失蹤，其中包括1名搶險救災人員。夏林茂隨後率領眾官員起立向所有罹難者低頭默哀致意。

房山區委書記鄒勁松表示，房山區是本次特大暴雨災害導致人員財產損失最嚴重的地區之一。暴雨損毀縣級以上公路10條、鄉村公路230條、橋樑119座，77個村斷路。北溝108國道多處被洪水沖毀，132個村通信中斷，218個村供水中斷。琉璃河和竇店2個110千伏變電站被洪水浸泡，無法正常工作，導致134個村和16個社區供電中斷。損毀倒塌房屋2.15萬戶、6萬餘間，6300餘輛汽車被淹，全區20萬畝耕地全部被淹，8.1萬畝減產，3.3萬畝絕收。有關災害損失評估還在深入進行中。

至於災後重建，北京市府目前的目標是「一年基本恢復，三年全面提升，長遠可持續發展」。所謂的「一年基本恢復」，就是要經過一年左右時間攻堅，基本修復影響防洪的水毀水利設施，完成損毀房屋修繕加固和農村居民自建住房原址重建，科學選定集中安置點位，加強交通、能源、通信等基礎設施和教育、醫療衛生等公共服務設施建設，使保障能力基本恢復到災前水準。

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