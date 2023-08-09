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社會 社會焦點 保障人權

卡努風災捐款帳戶公布30hrs湧350萬善款　新增ATM、手機轉帳專戶

▲卡努颱風南投縣災後重建開放捐款，新增ATM及手機轉帳等方式。（圖／南投縣政府提供）

▲卡努颱風南投縣災後重建開放捐款，新增ATM及手機轉帳等方式。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

卡努颱風重創仁愛鄉，豪雨挾帶土石導致多處路段坍方、交通中斷，同時沖毀居民飲水系統、居住環境等，嚴重災情引起社會各界關心，很多民眾及團體不斷表達能夠捐助受災民眾度過難關；南投縣政府在8日公布本次風災捐款帳號後，短短30個小時就湧入超過350萬捐款，縣府除深表感謝，為方便捐款，今日也新增ATM及網路銀行轉帳捐款方式。

縣政府約於昨天早上8點公布捐款專戶等資訊，據南投縣社會及勞動處統計，從昨日截至下午2點為止，民眾所捐出的卡努風災重建善款合計354萬1333元。

縣府提醒，這次有2個捐款帳戶：一個是昨天所公布帳號為：台灣銀行南投分行，戶名：南投縣社會救助金專戶，帳號：032038194375，備註欄請指定用於「南投縣卡努颱風災後重建」，如需收據捐款單請註明捐款人姓名、電話、聯絡地址，僅供金融機構或郵局臨櫃匯款。

另一個是今天所公布捐款行庫為：臺灣銀行南投分行，戶名：南投縣卡努颱風救助專戶，帳號：032001012221。備註欄請指定用於「南投縣卡努颱風災後重建」，如需收據捐款單請註明捐款人姓名、電話、聯絡地址（如無需索取收據，也請提供捐款人姓名，以利後續作帳作業），可供ATM或手機轉帳。

▲南投縣議員簡千翔連日彙整善心物資親自送往仁愛鄉災區捐助災民。（圖／簡千翔服務團隊提供）

▲南投縣議員簡千翔（右）連日彙整善心物資親自送往仁愛鄉災區捐助災民。（圖／簡千翔服務團隊提供）

在物資方面，縣府表示捐贈物資的儲放地點，分別在國立暨南國際大學學生餐廳地下室、南投縣埔里鎮農會、南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心；自即日起受理時間為每天上午9時至下午5時，視災區物資需求再決定停止捐贈日期。

縣府指出，會將善心物資發送到當地公所及各村里，直接送達災民手中，未來還會盤點受災民眾需求，從預備金或災害準備金提出、發放給災民，並持續進行卡努颱風災後重建工作，讓災民早日回歸正常生活。

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