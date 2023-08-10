南投山區道路中斷縣府提出空運需求　慈濟援助物資馳援

圖、文／慈濟基金會提供 林佳予

受到卡努颱風過後西南氣流影響，台灣部分地區自8月4日持續降下豪大雨。南投慈濟志工自颱風形成後即關注動態、了解需求、慰問撤離民眾。許多部落聯外道路中斷，南投縣府提出物資空中運補需求約2噸，慈濟及時提供1.7噸物資。縣長許淑華8月6日到縣立體育場關心物資籌備與空投情形，她感謝慈濟志工、南投市的嘉和與營南社區共出動近50名志工，在現場幫忙包裹清點物資，並協助送上直升機，在大家分工合作下，讓直升機的物資運補過程迅速順暢。

8月6日上午，20多位慈濟志工到南投縣立體育館協助打包作業與搬運，關心被直升機戴下山進行醫療治療的民眾，並表示期待道路搶通後能在安全、不影響救災情況下慰問受災鄉親。縣長許淑華指出，慈濟志工的出現對民眾就是一股安心力量。

慈濟自卡努颱風形成後即關注各縣市狀況。在南投，8月4日開始針對山區鄉鎮進行關懷，因部分聯外道路中斷，慈濟志工主動聯繫縣府及鄉鎮公所了解需求。

8月5日上午南投慈濟志工到埔里鎮蜈蚣里活動中心關心被安置的鄉親，8月6日一早，出動20多位慈濟志工到南投縣立體育館協助空中運補物資集結與打包作業。

南投慈濟志工防災協調中心召集人洪浚圭表示，8月5日晚上，慈濟接獲縣府提出的物資需求後，依「合作共善」機制，立即透過家樂福協助救援物資的整備，並於8月6日一早即送抵南投縣體育館。

南投縣府指出，此次縣府申請國家搜救中心，整合內政部空勤總隊及國防部各分派3架次，共6架次，載運空投物資協助空投仁愛鄉的急用物資包括，飲用水、罐頭、泡麵、嬰兒奶粉、成人尿布、嬰兒尿布及睡袋等物資，數量從上百箱到數十箱不等。接受空投的有發祥村、春陽村、精英村、大同村、親愛村、都達村及南豐村等7村，其中發祥村的全部及精英村部分物資約300公斤由縣府開口契約廠商提供，其餘南豐村等6村物資約1700公斤均由慈濟慈善基金會捐贈。

南投縣長許淑華表示，縣府會持續在仁愛鄉進行救援工作，有許多民眾受困，這兩天各部落有些聯外道路中斷，電訊中斷，我們希望透過直升機投放物資，讓民眾可以有相關物品，南投縣政府針對公所提出的需求共申請2千公斤物資進行空投，包含泡麵、嬰兒奶粉、尿布等，讓民眾可以度過期間。

許淑華縣長表示，感謝慈濟與縣府公私協力合作，共同提供民生物資給仁愛鄉的受災民眾，目前縣府除積極搶通道路外，也會持續針對有需求的部落投放物資，協助有醫療需求的民眾下山就醫，期望能夠撐過災害帶來的影響，早日回歸正常的生活。許淑華縣長指出，這幾天陸續獲得各界的關心，大家的心意縣政府已收到，等今明兩天道路陸續搶通後，會與公所盤點各部落的需求，屆時若有需要會再對外公布說明。

南投慈濟志工洪啟芬表示，這幾天都有接到災區醫療、物資的需求，交通中斷急需的物資，8月5日已經有部分道路已經單線搶通，慈濟志工會在安全情況下進駐災區關懷與慰問。