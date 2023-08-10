　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

投83坍方路斷民眾受困水庫邊　仁愛勇警急救援「竟是老爸和叔叔」

仁愛分局員警高峯嵐（右）於颱風天執行救援任務，意外救出受困2天的父親（右2）、堂叔（左2）。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

仁愛分局員警高峯嵐（右）於颱風天執行救援任務，意外救出受困2天的父親（右2）、堂叔（左2）。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

卡努颱風帶來豪雨重創仁愛鄉，造成山區多處土石流坍方、道路地基流失而無法通行，通訊系統也不時中斷；在地員警高峯嵐展現敬業精神和無私奉獻，不斷緊急出勤救援受困民眾，甚至在一次跨日任務中，於霧社水庫岸邊救出受困民眾後，才意外發現受困者竟是自己的父親及堂叔，寫下令人感動的佳話。

仁愛警警分局霧社派出所於8月4日下午3時許接獲民眾報案，有3人乘坐小貨車時受困於投83線4公里處，於該所服務的高峯嵐立即前往查看，但前進至投83線2公里處，即因土石大量坍方中斷道路、無法繼續前進，又因通訊中斷沒有訊號而無法聯繫報案人。

▲仁愛分局員警高峯嵐在颱風天仍堅守崗位，未料在緊急出勤時發現救援受困對象竟是自己的父親。（圖／記者高堂堯翻攝）

所幸3位受困民眾於隔（5）日下午2時左右，沿山坡走至水庫邊求救，鄉民自組的搜救人員發現後準備以竹筏載送，高峯嵐再度獲報後也前往協助，想協助將受困民眾接送至安全處所，當下卻赫然發現受困者竟是自己的父親及堂叔，一家人不禁潸然淚下、相擁而泣；高峯嵐表示連日忙於救災，完全不知道父親和叔叔出門時遭逢此劫，能親自將他們平安救出，感到非常高興。

▲仁愛分局員警高峯嵐在颱風天仍堅守崗位，未料在緊急出勤時發現救援受困對象竟是自己的父親。（圖／記者高堂堯翻攝）

高父、堂叔等3人因為超過24小時未進食且全身濕透，或因無法就醫領取高血壓藥物，導致身體不適，由警方及消防救護人員在台14線往埔里方向搶通後護送往南豐村，後續再由其家人協助就醫，堅守崗位的高峯嵐不但好心有好報，也送給爸爸一份最好的父親節禮物。

ET快訊
快訊／國道3號「8車撞成一團」！
「5種汗」恐是身體出問題了
幼兒園驚爆男師染指6女童
快訊／TRASH主唱登記結婚！　辣模妻挺8月孕肚出嫁
豪雨轟炸台鐵！路基流失30公尺　列車誤點60分
快訊／29歲男桑樹溪遊玩溺水身亡
卡努登陸南韓！　直播主遇瘋狗浪被淹沒
北市暴雨「水淹半輪高」　汽車慘拋錨...他冒雨推車畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國3龍潭段「8車撞成一團」！聯結車慘折甘蔗　回堵3公里

快訊／台中東區長福橋下驚見女屍　警封鎖現場調查中

擄人勒贖要不到錢竟燒死肉票　他逃亡20年落網...二審仍判無期

洗錢大亨海外軌跡曝！「郭友友」爭相探視　2心腹疑這原因投案

快訊／29歲男桑樹溪遊玩溺水　友人急拉上岸！送醫搶救不治

診所即將打烊「鐵門拉下一半」　病患離開直接撞成腦震盪怒告

淡水「愛情公仔」遭7屁孩塗泡沫　里長急清理怒批：缺乏公德心

北市暴雨北車前也淹了！警車泡水中　4警涉水推車救援畫面曝

北市瞬間豪雨「水淹半輪高」　汽車慘拋錨...他冒雨推車畫面曝

北市幼兒園驚爆男師染指6女童　園長護淫兒「被刑求」遭打臉了

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

狗狗裝箱客人認不出品種　見牠一睡姿：肯定哈士奇

快訊／國3龍潭段「8車撞成一團」！聯結車慘折甘蔗　回堵3公里

快訊／台中東區長福橋下驚見女屍　警封鎖現場調查中

擄人勒贖要不到錢竟燒死肉票　他逃亡20年落網...二審仍判無期

洗錢大亨海外軌跡曝！「郭友友」爭相探視　2心腹疑這原因投案

快訊／29歲男桑樹溪遊玩溺水　友人急拉上岸！送醫搶救不治

診所即將打烊「鐵門拉下一半」　病患離開直接撞成腦震盪怒告

淡水「愛情公仔」遭7屁孩塗泡沫　里長急清理怒批：缺乏公德心

北市暴雨北車前也淹了！警車泡水中　4警涉水推車救援畫面曝

北市瞬間豪雨「水淹半輪高」　汽車慘拋錨...他冒雨推車畫面曝

北市幼兒園驚爆男師染指6女童　園長護淫兒「被刑求」遭打臉了

將台灣美食傳遞到全球　新東陽以實際行動落實ESG

吳鎮宇15歲兒子認「我本身有病」　無預警宣佈退出網路：沒了動力

悠遊卡公司獲利大爆發！上半年賺1.2億　年增1191%

快訊／國3龍潭段「8車撞成一團」！聯結車慘折甘蔗　回堵3公里

快訊／台中東區長福橋下驚見女屍　警封鎖現場調查中

擄人勒贖要不到錢竟燒死肉票　他逃亡20年落網...二審仍判無期

蘋果要帶皮吃！營養師點名「5款食物」改善便祕

房內親暱「正宮突進門」！　《不熙娣》班底被迫「跳窗離開」

鍾東錦出席郭台銘苗栗造勢　徐耀昌也表態：若郭選會全力支持

前後任球后的對決 斯威雅蒂多倫多大師賽首戰告捷

主人替豹紋守宮人工脫皮　網見小手套撕下：療癒❤

社會熱門新聞

NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

文藻女大生練車墜溝亡　複驗發現「肺部積水」

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

陽金公路奪命車禍！重機騎士慘死　現場畫面曝光

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

台南淹水！超狂老爸帶孩子家門前嗨玩SUP

靜宜女大生淪詐團？他曝超慘下場

更多熱門

相關新聞

經多日搶修！迪士尼沙雕重新開放了

經多日搶修！迪士尼沙雕重新開放了

卡努颱風8月初肆虐全台，又以東北角首當其衝，福隆沙灘幾乎被海水淹沒，迪士尼沙雕也難逃其害。今（10）日主辦單位表示，的確有部分作品受損，但經多日搶修後，已於8/8下午起重新開放，請民眾儘早前來。

全力搶修！仁愛鄉僅剩63戶停電

全力搶修！仁愛鄉僅剩63戶停電

即／連續停課8天　仁愛鄉明正常上班、停止上課

即／連續停課8天　仁愛鄉明正常上班、停止上課

牙醫師公會募捐物資支援仁愛鄉

牙醫師公會募捐物資支援仁愛鄉

南投山區濫墾濫伐光禿荒蕪

南投山區濫墾濫伐光禿荒蕪

關鍵字：

卡努颱風仁愛鄉土石流災情救援霧社水庫警員父子叔姪

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

言承旭失控哭了！淚提原生家庭創傷：我是被不要的

NONO涉性侵慘了！多名被害女秘赴北檢指控

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

國內驚爆食腦變形蟲死亡個案！台大醫：無適當治療方法、死亡率99%

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

北部女玩水染「食腦變形蟲」亡　業者暫時停業

泰國呼麻就沒事？法務部：國內外都辦

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面