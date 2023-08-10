投83坍方路斷民眾受困水庫邊　仁愛勇警急救援「竟是老爸和叔叔」

仁愛分局員警高峯嵐（右）於颱風天執行救援任務，意外救出受困2天的父親（右2）、堂叔（左2）。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

卡努颱風帶來豪雨重創仁愛鄉，造成山區多處土石流坍方、道路地基流失而無法通行，通訊系統也不時中斷；在地員警高峯嵐展現敬業精神和無私奉獻，不斷緊急出勤救援受困民眾，甚至在一次跨日任務中，於霧社水庫岸邊救出受困民眾後，才意外發現受困者竟是自己的父親及堂叔，寫下令人感動的佳話。

仁愛警警分局霧社派出所於8月4日下午3時許接獲民眾報案，有3人乘坐小貨車時受困於投83線4公里處，於該所服務的高峯嵐立即前往查看，但前進至投83線2公里處，即因土石大量坍方中斷道路、無法繼續前進，又因通訊中斷沒有訊號而無法聯繫報案人。

所幸3位受困民眾於隔（5）日下午2時左右，沿山坡走至水庫邊求救，鄉民自組的搜救人員發現後準備以竹筏載送，高峯嵐再度獲報後也前往協助，想協助將受困民眾接送至安全處所，當下卻赫然發現受困者竟是自己的父親及堂叔，一家人不禁潸然淚下、相擁而泣；高峯嵐表示連日忙於救災，完全不知道父親和叔叔出門時遭逢此劫，能親自將他們平安救出，感到非常高興。

高父、堂叔等3人因為超過24小時未進食且全身濕透，或因無法就醫領取高血壓藥物，導致身體不適，由警方及消防救護人員在台14線往埔里方向搶通後護送往南豐村，後續再由其家人協助就醫，堅守崗位的高峯嵐不但好心有好報，也送給爸爸一份最好的父親節禮物。