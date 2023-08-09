中正大學嘉科實驗中學簽訂MOU　師資支援課程選修

▲中正大學校長馮展華(圖右)與嘉科實驗中學校長林怡慧(圖左)簽訂MOU。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義科學園區今年動工，為吸引更多人才到嘉義發展，滿足子女教育需求，使科學園區機能更加完善，位於園區內的嘉義科學園區實驗中學也預計於明年8月開始招生。9日中正大學與嘉科實驗中學簽訂MOU，未來中正提供多元合作如師資支援、課程選修等，中正教職員子女也可就讀嘉科實驗中學，兩方共同帶動鄰近學校社群發展。

中正校長馮展華表示，中正資源豐富，未來可以由校內教授輔助像是高中生科學專題協助、國際學校媒合、雙語教學合作、體育設施使用、教育學院場域實習等等。很高興嘉義區高中增加新力軍，校方也會全力支持嘉科實驗中學。

「我們重視科學教育，以科學求真，培養全球化的領導人才。」嘉科實驗中學校長林怡慧說，學校願景為五個I，分別是國際(International)、 融合(Inclusive)、創新(Innovational)、跨域(Interdisciplinary)、智慧(Intelligent)。她強調，嘉科實驗中學重視多元發展與核心素養教育，並加強自然科學、生活科技實作與應用等教育方式與課程內容。

嘉科實驗中學表示，學校招生條件以園區內子女為主、社區為輔，名額採8成園區生、2成社區生比例招生。園區生條件須為與嘉義科學園區簽訂的合作廠商或學校，包括國科會暨所屬園區事業單位、駐區硏究機構、嘉科實中教職員工、訂教育專業合作契約大專院校或研究機構。社區生則是設籍於太保市、朴子市、六腳鄉及嘉義產業園區。

林怡慧表示，放眼中南部，中正大學在雲嘉南地區為舉足輕重綜合型大學，而嘉科實驗中學要打造從幼兒園至高中多階段的綜合型態學校。中正校方指出，未來中正在課程、教學上能夠帶給高中生多元活動、營隊發展，而嘉科實驗中學也能提供教學場域讓中正學生實習，期望雙方一起共同成長，開出更美好的教育花園。