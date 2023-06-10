中正大學畢業典禮　80歲博士畢業生親敲14萬字論文

▲中正大學畢業生合照 。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中正大學10日舉辦111學年度畢業典禮，歡送近3千名學子成為社會新鮮人。在這屆畢業生中，一名高齡八十歲的中文系博士班學生陸春雄好學不倦，以活到老、學到老的精神，成為終身學習的樂齡榜樣。

陸春雄108學年度經考試入學，於今年順利取得中文博士學位。回顧博士班的求學路程，他說：「多達14萬字的博士論文，皆是一字一字努力慢慢敲打鍵盤完成。」在資訊科技發達的時代，他說也要跟得上年輕人，對於電腦更努力學習，特別是學會快速使用Line後常與指導教授、同學聯繫諮詢課業。

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▲中正大學校長馮展華與80歲博士生陸春雄畢業合照。 （圖／中正大學提供）

「他是中文系創系以來最年長的一位博士生。」中正中文系主任陳佳銘說，陸春雄是他收過最年長的學生，對於這位學生的學習精神感到佩服，尤其他為了達到畢業的兩篇期刊發表門檻，即便被退稿卻毫不氣餒，在撰寫了十篇論文後終於達成了目標，這種研究能量讓陳佳銘也自嘆不如。

陳佳銘指出，中正中文所的創設精神是以校訓「積極創新、修德澤人」為基本理念，陸春雄可說是具體展現這項奮發精神，雖最年長但對於學業投入熱忱不輸給年輕學生。

中正大學表示，今年共有3149名中正大學學生歡慶畢業，其中學士班1571名、碩博士班1141名、在職專班437名。該次畢典也邀請社會福利研究所傑出校友林依瑩、法律學系研究所傑出校友李慶松給予畢業生祝福與勉勵。

「只要一個相信，不老騎士的幕後整個團隊開始出發。」林依瑩曾創組「不老騎士」老人摩托車環島並拍攝成為紀錄片，雖然為社福研究所出身，但是她一步一步朝著照服員的路前進並勉勵年輕人想做的事情，千萬不要放棄，身為中正的學姐也都願意協助學弟妹們。

「精鋼不作鉤！」李慶松題五個字致贈該屆畢業生。「精」是泛指學生們要做為社會中的棟樑，精實自身的實力、在生活中要有「鋼」鐵意志、「不」則是不怕失敗、「作」是代表作作有芒，在專長中發光發熱、並從未來工作上「鉤」勒出細節。他分享他過往的經歷，期勉同學要勇於追求理想，不怕失敗與挫折。

▲中正大學校長馮展華為畢業生致詞。 。（圖／中正大學提供）

中正校長馮展華表示，學校儘管遭受困境，疫情期間還更新了近6千萬的網路設備給師生使用。他表示，逆境跟順境是一體兩面，承載著點點滴滴，提醒同學們逆境成長，順境時候要感恩惜福，把點滴的快樂存下來，並祝各位畢業生們鵬程萬里、畢業快樂。