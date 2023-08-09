台南安平開台天后宮「做16歲」　350名額秒殺再+50名

▲2023年安平做16歲「成功啟航～穿越福爾摩沙」成年禮於8月20日星期日上午8時展開。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

受台南市政府委託辦理台南「做16歲」傳統習俗的安平開台天后宮於9日召開活動記者會表示，安平天后宮預計供350位學子參與已報名結束，但因迅速秒殺，對此廟方宣布再增加50位名額共400位，讓大家有報名參與的機會，且這次再增加「穿越福爾摩沙」當結業，即搭船「出海」邁向國際、拓寬視野。

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安平開台天后宮聯合辦理安平做16歲「成功啟航～穿越福爾摩沙」成年禮的單位有安平觀音亭、海頭社廣濟宮、福爾摩沙遊艇酒店、四草大眾廟、台南市立醫院、臺南市政府消防局第六大隊。

市長黃偉哲、廟方主委盧友禮、民政局副局長吳明熙、安平區長蕭泰華、市警第四分局長王子雄、福爾摩沙酒店董事長謝文祥、安平觀音亭主委顏東賢、市議員盧崑福、王家貞、林美燕及安平各里里長等人參與。

安平天后宮這次為學子準備的拌手禮，有衣服、帽子、背包，還有媽祖造型鑰匙圈的「一卡通」，鑰匙圈也附上個人名字的吊牌，另外安平觀音亭也贈送每位一份木質印章，總價值超過1500元。

根據安平地方人士回溯，安平開台天后宮正式對外盛大辦理做16歲已經有超過40年。安平天后宮主委盧友禮表示，在安平開台天后宮由眾神護持「轉大人」早期參與的民眾，估算年紀也應該有人升格為祖父母級。安平開台天后宮近幾年來參加報名「做16歲成年禮」的人數逐年遞增，「安平媽」加持贈送「成年禮」也透過廟方總幹事林國明發揮創意，以符合年輕人喜愛而設計，讓每位參加成年禮的年輕人留下一份一生一次重要見證。

市長黃偉哲表示，做16歲是文化與民俗的傳統，對年長、年輕者均有不同意義，我們把這項好的傳統附於新的時代銓敘，讓大家知道「做16歲」的義意，且現代年輕人的知識與營養的吸收，16歲說是成年也可以。

盧友禮主委指出，他是在地安平人，記憶中1965年在安平老家由家人為他進行「做16歲」慶祝成年禮儀式；在當時的年代，家中長子享有母親的娘家所準備的「成年禮」，家境寬裕人家會為長子從頭到腳置辦豐盛的「成年禮」，並辦桌眾告皆知，分享「吾家有子初長成」喜悅，他雖不是長子，但是「做16歲」成年禮過程讓他記憶猶新。



盧友禮主委表示，2023年安平做16歲「成功啟航～穿越福爾摩沙」成年禮於8月20日星期日上午8時展開；「做16歲」是府城特有的傳統民俗，儀式中包含著「感恩、獨立、擔當」的體認。自1624年荷蘭東印度公司在現今安平建構熱蘭遮城開始，已近400年的時光。不僅象徵著台灣走入世界舞台的400年，同時也代表400年來各種歷史與族群在臺南這塊土地上衝突、合作、共生共榮的種種過程。

安平開台天后宮特別為每年舉辦的「做16歲成年禮」委請李維睦老師設計「鳥母宮」藝術創作，以基座、長柱、高台屋頂三個單元木構而成；六角形基座及六根長柱詮釋安平舊部落六角頭及安平開台天后宮的意象、高台屋頂造型，取自鳥巢、廟頂燕尾、漁船龍骨等有關「做16歲成年禮」意涵。

「鳥母宮」從「姐母宮」的諧音發展而來，盧友禮主委表示，希望參加「做十六歲成年禮」都能在各行各業成為頂尖「狀元」，因此，會為他（她）們戴上狀元帽，穿過眾神、父母家人護佑成長的庇護溫暖的環境「鳥母宮」，雖然從此「轉大人」，人生之路，還是需要父母及「貴人」牽成幫助，因此，廟方會邀請各界貴賓，在「鳥母宮」出口處扶持跪趴爬出的「轉大人」們，這項安排深具意義，展現傳承、護持的大愛。

這次「做16歲」活動，與往年一樣，今年增加「成功啟航～穿越福爾摩沙」，由東興洋行搭船到對岸的福爾摩沙酒店。其他有奉茶謝親恩、出鳥母宮、觀音亭祭拜觀世音菩薩及0-7歲守護神大聖爺、廣濟宮-祭拜8-12歲守護神中壇元帥、安平古堡--登王城象徵步步高升、寫許願卡、穿越台南400年時光隧道（盧經堂厝→阿兜仔劍獅→王雞屎洋樓→西㡣殿→東興洋行）、成功啟航--坐船到福爾摩沙遊艇酒店、授證—領取結訓證書（客製化悠遊卡）。