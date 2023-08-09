鎖定女鞋、安全帽下手...台南「吐口水」怪客落網　他稱會興奮

▲27歲葉姓男子涉嫌多次朝他人女鞋、安全帽、機車把手「吐口水」，警方據報將他傳喚到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有網友在臉書社PＯ文提醒民眾，有1名男子在台南中西區建業街附近出沒，會偷女鞋吐入口水或不明液體，近來更朝機車或安全帽做類似的事情，濕濕黏黏對女生而言「好噁心」，請民眾多小心注意，市警二分局據報將27歲葉姓男子傳喚到案，葉男表示他吐口水會「興奮」，全案依公然侮辱及毀損等罪嫌偵查送辦。

有網友在「台南府城大小事」臉書上PO文指出：「台南的朋友們小心此人！出沒於台南中西區建業街，大約下午4:00-晚上8.9點在我們店外徘徊，有時還會坐在對面一直偷窺，趁四下無人時偷走門口的女鞋，不知道是吐了口水還是什麼的不明液體，大概是看了我們都是女生，踩到他的液體在暗地裡很開心？真的非常噁心！對方覺得我們沒有發現，最近出現的次數越來越頻繁，甚至隔不到一天又來！似乎對於停在門口機車的把手及安全帽也做了類似的事情，一樣也是濕濕黏黏…，真的對我們造成超級大的困擾，下班都會害怕，有報警了 警察說目前法律對於這種事情沒辦法起到多大作用，抓的人頂多能勸戒他…，如果有看到此人再次出沒在麻煩各位多注意！」

台南市警二分局副分局長李忠憲指出，本案男子於2023年6月起為店家發現有3次朝顧客或員工之鞋子、安全帽有吐口水之行為，案經民眾於9日到所報案後，二分局員警依法受理並迅速查明男子身分。該名27歲葉姓男子之行為已涉嫌公然侮辱及毀損等罪嫌，員警將其帶回調查後依法送辦。

據了解，該名葉姓男子無前科紀錄，也沒有精神疾病就醫紀錄，但葉男表示他吐口水會感到興奮。