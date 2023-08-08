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台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事　做好這3項逢兇化吉

▲台南市安南區的台南天台五公寺濟世宮廟方，特別在臉書官網公告，濟公禪師特別提醒指示，下半年生肖屬狗、豬要特別注意「精、氣、神」三樣請務必顧及。（圖／記者林東良翻攝、翻攝自台南天台五公寺濟世宮，下同）

▲台南天台五公寺濟世宮廟方在臉書官網公告，濟公禪師特別提醒指示，下半年生肖屬「狗、豬」要特別注意「精、氣、神」三樣務必顧及。（圖／記者林東良翻攝、下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區天台五公寺濟世宮，主祀濟公禪師等神尊，廟方特別在臉書官網公告，在上個月廟中辦事時，濟公禪師特別提醒指示，下半年生肖屬狗、豬要特別注意「精、氣、神」三樣請務必顧及，凡事要注意，請小心再小心，請注意再注意，因這是40年來濟公禪師首次對世人有這樣的神諭，引起民眾重視熱議。

台南天台五公寺濟世宮宮主潘文仲指出，該宮廟主祀濟公禪師等諸神尊，為服務信眾，原則上每個月第2或第3週的周六，都會「辦事」，這些日期都是依濟公禪師的指示辦理。

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▲台南市安南區的台南天台五公寺濟世宮廟方，特別在臉書官網公告，濟公禪師特別提醒指示，下半年生肖屬狗、豬要特別注意「精、氣、神」三樣請務必顧及。（圖／記者林東良翻攝、翻攝自台南天台五公寺濟世宮，下同）

潘文仲指出，在7月份的辦事過程中，濟公禪師突降下神諭指示：「下半年生肖屬狗、豬要特別注意！精、氣、神三樣請務必顧及，凡事要注意，請小心再小心；請注意再注意。」

潘文仲說，執事人員特別再進一步問這2生肖要注意「精、氣、神」三樣，究竟是何意？濟公禪師進一步指示係因流年關係，今年下半年對生肖屬狗、豬的人，氣勢較有影響，重則有災厄，小則有病痛破財處事不順的情況發生，雖非人人會如此，但只要「精氣神」足，遇事較能逢兇化吉、大事化小、小事化無，而精氣神要足，簡單地說，就是要睡飽睡好，把精神養足，這樣遇事也會因心境不同，而轉化運勢，而有不同的結果，

▲台南市安南區的台南天台五公寺濟世宮廟方，特別在臉書官網公告，濟公禪師特別提醒指示，下半年生肖屬狗、豬要特別注意「精、氣、神」三樣請務必顧及。（圖／記者林東良翻攝、翻攝自台南天台五公寺濟世宮，下同）

▲40年來濟公禪師首次對世人有這樣的神諭，引起民眾重視熱議。（圖／翻攝自台南天台五公寺濟世宮臉書，下同）

潘文仲說，因這是40年來濟公禪師首次對世人有這樣的神諭，事後大家都在討論此事時，副主委就說，濟公禪師指示一點都沒錯，他屬這2個生肖中的「豬」，結果上週就不知何故發生車禍，幸好真的逢兇化夷，只受到擦挫傷的皮肉傷，並無大礙。此話一出，現場之人無不心生敬畏，濟公禪師的神諭好準。所以他特呼籲四方大德信眾們要特別注意，小心注意總是沒錯。

▲台南市安南區的台南天台五公寺濟世宮廟方，特別在臉書官網公告，濟公禪師特別提醒指示，下半年生肖屬狗、豬要特別注意「精、氣、神」三樣請務必顧及。（圖／記者林東良翻攝、翻攝自台南天台五公寺濟世宮，下同）

台南文史工作者謝奇峰老師說，神佛的善意提醒都是好事，凡事多一份小心，會少一份損失，就像如知颱風即將來襲，大家做好防災準備，就能降低損失一樣。

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