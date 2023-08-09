台南榮家新氣象　黃偉哲：醫養合一就像自己家

▲台南榮譽國民之家新建工程，東區平實基地及網寮北基基地工程進行順利將如期於2023年底完工，市長黃偉哲9日前往視察。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南榮家新氣象，由工務局代辦的台南榮譽國民之家新建工程，東區平實基地及網寮北基基地工程進行順利將於2023年底完工，市長黃偉哲9日前往視察，盛讚新的榮家建築，外觀以活潑明亮的顏色，為生命注入活力；室內更以團體家屋的家的感覺設計手法，有客廳、餐廳等交誼場所，讓長者就像住在自己家之溫馨。

工務局表示，「台南榮譽國民之家」遷建至兩處基地，平實基地新建之「臺南榮民之家」，規劃共450床之長照、養護和失智中心，為便於照料行動不便長者之生活起居，採用「簇群式照護單元」的配置方式，而失智中心則採「團體家屋」(Group Home)的方式配置，可營造「家」的溫馨感；另網寮北基地建置之「榮民健康服務園區」，分夫妻房和單人房兩種房型共150床，亦採用「簇群式聚落」模式配置，提供有行動能力老者安養服務。

新的台南榮家是全台第一座緊鄰醫院、位處便利市中心的榮民之家，可以提供養護，加上就近的醫療照顧，達到醫養合一的目的。工務局指出，平實基地、網寮北基地預計今年底完工，俟驗收完成及點交，預計明年5月開始搬遷，6月搬遷完成。

現址位於東區文化中心附近的台南榮譽國民之家，受限於原有建築配置及結構問題，已無法符合老人福利法設置之老人福利機構標準，及無障礙居住生活等要求，行政院國軍退除役官兵輔導委員會遂斥資16.41億元，遷建至東區平實重劃區及永康區原網寮北營區。

新建工程由台南榮家委託市府工務局代辦，東區平實基地於2020年6月開工興建，歷經3年工期，於2023年8月陸續收尾，網寮北基地也相繼在12月底完工。至於榮家舊址之「機35」機關用地於遷建後，可透過都市計畫變更活化土地效益，開發具有帶動地方經濟與都市發展之產業，創造雙贏局面。

