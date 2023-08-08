台灣文化祭「TAIWAN PLUS」回歸！　集結破百組台灣在地品牌

▲台灣文化祭「TAIWAN PLUS」9月16、17日回歸！主辦單位文化總會8日在東京誠品日本橋舉辦宣傳記者會。（圖／文總提供）



記者陶本和／台北報導

日本境內最大規模的台灣文化祭「TAIWAN PLUS」9月16、17日回歸！主辦單位文化總會8日在東京誠品日本橋舉辦宣傳記者會，吸引超過30家日本媒體前往採訪。文總表示，去年「TAIWAN PLUS」在短短2日即創下20萬參與人次，今年將再度與誠品生活合作，拓展第二現場，集結破百組台灣在地品牌，用美食、音樂、設計，讓台灣最新、最潮流的Life Style在東京呈現。

文總舉行的記者會現場，由藝人薛詒丹赴日帶來演出，台北駐日經濟文化代表處大使謝長廷、日本自民黨青年局代理局長佐藤啓、立委趙天麟、誠品總經理李介修、東京台貿中心主任鄧之誠、觀光局駐東京辦事處所長鄭憶萍、初耳創辦人小路輔、華航東京分公司總經理張鴻鐘、信義房屋不動產株式會社社長王茂桑，以及Kenji健司總經理黃俊杰皆出席共襄盛舉。

謝長廷致詞時表示，「TAIWAN PLUS」去年活動創下20萬參與人次，雖然台日沒有正式建交，但是長期友情緊密，疫情期間，台日捐贈日本口罩，日本則捐贈台灣疫苗，彼此像兄弟一樣緊密，他認為鄰國就應該如此，台日一起維護和平度過每一天。

自民黨青年局代理局長佐藤啓特別繫上活動主視覺的橘色系領帶出席會場，他表示，台日一直是朋友、夥伴，困難的時候彼此幫助，希望更多日本人更加喜歡台灣，他會盡力宣傳這個活動，並鼓勵日人到台灣觀光、留學、工作，讓訪台人數更增加。

趙天麟表示，疫情以來，台日關係都有很嚴重的「台灣loss」與「日本loss」，意旨非常的想念對方、想念對方的美食、美景與好朋友，未來不管在美食、運動、文化等各領域，相信台日的友誼會越來越好。誠品李介修總經理表示，誠品期待成為台日文創產業的平台，很高興今年擔任TAIWAN PLUS的共同主辦。

文化總會秘書長李厚慶說，台灣與日本一直是共享民主、自由，文化交流頻繁的好朋友，文總從2018年起舉辦TAIWAN PLUS，把台灣美食、音樂和文化帶來日本，雖然曾因疫情暫停兩年，但台日的支持從未中斷，相互捐贈疫苗和口罩，疫情反而讓彼此更加緊密，他也謝謝日本人對台灣的喜歡。

李厚慶表示，「TAIWAN PLUS」的PLUS代表集結眾人之力，訴說台灣的故事、加乘台灣的美好，一次集結超過100個台灣知名品牌，包含：國民三明治洪瑞珍、在巴黎開快閃店的蜷尾家、小島裡工作室、春池玻璃等。今年更新增伴手禮特展，賣到缺貨的陳耀訓蛋黃酥，以及雪花齋、菓實日等十大必買伴手禮也將飛去日本，台灣最新、最潮流的文化通通都在「TAIWAN PLUS 2023 台日一緒に」！

李厚慶說明，「TAIWAN PLUS」主視覺中的「T」是Taiwan也是Tokyo，響應活動主題「台日一緒に」，本次活動結合台灣與日本文化能量，推出「台日共創」的串連活動與攤位，包含Bistro NOHGA將與農委會、台酒合作推出美味的台灣魚套餐，用台灣的龍膽石斑、台酒威士忌入菜，向日本分享最生猛的台灣味；還有設計界備受矚目的台日兩位插畫家「FRIENDSHIP CHALKBOY x WHOSMiNG」將共同出攤，在現場帶來雙人似顏繪活動，台日共創迸出新火花。



「TAIWAN PLUS 2023 台日一緒に」不只透過飲食、品牌、設計，也要以音樂跟日本介紹台灣豐沛的文化。李厚慶表示，今年的音樂演出以「海島好朋友」為主題，濃縮台灣多元語言、曲風，多組藝人包括客語創作歌手黃子軒、推廣排灣族音樂品牌「Nanguaq那屋瓦」旗下的三位歌手：Kivi、曾妮及真愛、台語金曲歌王許富凱，以及「Happy Rock」的旺福、與日本有深厚連結的龐克搖滾樂團滅火器，還有擅長多元曲風的才女薛詒丹、台語搖滾樂團拍謝少年、台灣獨立樂團海豚刑警。

繼2022年共同推廣台灣文化能量，文總也持續與東京誠品生活日本橋合作，拓展包括市集、座談和展覽的第二主場，9月1日至10月2日，將於「COREDO室町Terrace大屋根廣場」及「誠品生活日本橋」推出主題特展、文化講座、電影欣賞等逾30場藝文交流活動。

另外，9月16日至17日，則盛大舉辦「台日工藝主題特展」、「文化體驗市集」，除能品嚐烏魚子、鹽酥雞、芒果冰等台味美食、還可體驗台式復古童玩與沉浸式體驗裝置，讓人彷彿瞬間置身大稻埕、阿里山、九份、馬祖；10月起更推出文化旅遊，跟著旅台日本作家栖來光、片倉佳史一同深度遊台。

有關「TAIWAN PLUS」，過去已舉辦三屆，吸引無數日本人，尤其重度台灣迷的日本朋友前往，強大品牌組合就連台灣人也大呼：「想飛去參加！」首屆旨在推廣台灣的多元文化；第二屆「台灣新感覺」用五感體驗讓日本感受台灣文化；第三屆揮別疫情以「台灣吉日」為題，祈福台日人民平安，台日雙方透過民間交流持續加深情誼。今年第四屆以「台日一緒に」（台日一起）為主題，代表雙方更為緊密，台日共好、共創。