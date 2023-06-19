　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4000公里藝術送暖！　文總登上匈牙利匈媒體「文化外交加溫」

▲▼駐匈牙利代表劉世忠、文總秘書長李厚慶近來受邀參與匈牙利電視媒體節目，宣傳台灣在地文化。（圖／文總提供）

▲駐匈牙利代表劉世忠（右）、文總秘書長李厚慶（左）近來受邀參與匈牙利電視媒體節目，宣傳台灣在地文化。（圖／文總提供，下同）

記者陶本和／台北報導

文化總會與台灣著名兒童劇團紙風車受布達佩斯市府邀請，前往匈牙利舉辦「台灣歐趴 文化遶境」藝術巡演，駐匈牙利台北代表處劉世忠大使、文總秘書長李厚慶與紙風車團隊帶著哪吒布袋戲偶登上當地各大電視媒體。

最近，匈牙利的電視台與各媒體上，都有機會看到台灣布袋戲的身影，駐匈牙利大使劉世忠對著鏡頭，手持「哪吒」布袋戲偶，用流利的匈牙利語說：「我是哪吒！我是台灣的孩子！台灣人和匈牙利人都一樣熱情、友善和勤奮！匈牙利是我最喜歡的國家」。

劉世忠表示，台灣是成功的民主國家、是全球經濟最重要的夥伴，特別是在全球半導體產業更佔有一席之地，台灣文化的多元性與多樣化，以及人道關懷也是和國際接軌的重要路徑，特別這次的活動又具有「為烏克蘭而演」的終極關懷，相信未來可以在更多國家傳送。

▲▼駐匈牙利代表劉世忠、文總秘書長李厚慶近來受邀參與匈牙利電視媒體節目，宣傳台灣在地文化。（圖／文總提供）

李厚慶表示，很高興台灣歐趴的第一站是匈牙利，布達佩斯歷史悠久、文化多元，過去與台灣有很多文化交流，如去年有台灣紀錄片影展與台灣樂團演出，雖然相距4000公里，卻感覺很親近。他說，本次受邀參加建城150週年，除祝福布達佩斯生日快樂，也帶來全台小朋友皆知的紙風車劇團，把台灣文化帶進布達佩斯，相信會帶動更多台灣藝術團體前往，也盼更多匈牙利朋友來台。

李厚慶也說，烏俄戰爭爆發以來，數百萬難民遷移，匈牙利境內就有數十萬，台灣與匈牙利有相同價值，都支持民主、自由、人權，台灣除物資和經濟援助，這次要以文化撫慰烏克蘭難民，「台灣的正面、善良、願意助人，相信會引起共鳴」。

紙風車兒童劇團團長任建誠則表示，做兒童劇最快樂的事就是看到小朋友快樂的長大，紙風車自1992年成立至今，最重要工作是推動台灣368鄉鎮免費看表演，他們會像風車一樣繼續轉動，向全世界傳達友善、創意、愛與關懷的力量。他也說，6月20、21日將在艾菲爾劇場帶來「哪吒鬧龍宮」演出，期待把台灣傳統布袋戲結合劇場表演介紹給世界。

▲▼駐匈牙利代表劉世忠、文總秘書長李厚慶近來受邀參與匈牙利電視媒體節目，宣傳台灣在地文化。（圖／文總提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／遭黃子佼爆吸毒！　阿雅怒發聲
黃子佼自殘…孟耿如「陪同急救2.5hrs」！堅強現身畫面曝
快訊／黃子佼主持工作被換！　觀光局：改蔡尚樺擔任
黃子佼爆「當年喜歡蔡燦得」　網問：她是誰？凍齡甜美照曝光
快訊／孟耿如最新回應全文！　她強忍眼淚
快訊／孟耿如哽咽！　代黃子佼道歉
快訊／黃子佼遭爆誘拍17歲少女裸照！　台中地檢署：依法偵辦
黃子佼毀滅式影片想表達什麼？　她揭「血流成河下場」
快訊／吳宗憲不忍了！　喊告黃子佼
快訊／孟耿如緊守黃子佼！　陪同奔醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲勢頭正熱！　黃暐瀚分析民調關鍵「登三、破五、搶第一」

與夏立言會面談「恢復農產品輸陸」　宋濤：將做妥善安排

MQ-9B無人機情資傳美軍優先使用　空軍駁斥：不會先交美方

「世事如棋、乾坤莫測」　侯友宜談民調老三：一不是一、三不是三

行政院：管制藥品檢驗回歸專業　安定家長心情

「軍公教米蟲說」讓綠跳腳　侯友宜再轟：民進黨讓台灣不團結

出招搶年輕票？　賴清德發布全新社群企劃

邱臣遠遭指性騷提告　受害人反問：為什麼我得一人哭到沒法上班？

4000公里藝術送暖！　文總登上匈牙利匈媒體「文化外交加溫」

幼教總會稱「老師不餵藥」炸鍋了　藍黨團：綠營摧毀家長信任感

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

Ella扮「超醜鬼臉」全場笑翻XD　偷襲賈靜雯：身材真好！

柯文哲勢頭正熱！　黃暐瀚分析民調關鍵「登三、破五、搶第一」

與夏立言會面談「恢復農產品輸陸」　宋濤：將做妥善安排

MQ-9B無人機情資傳美軍優先使用　空軍駁斥：不會先交美方

「世事如棋、乾坤莫測」　侯友宜談民調老三：一不是一、三不是三

行政院：管制藥品檢驗回歸專業　安定家長心情

「軍公教米蟲說」讓綠跳腳　侯友宜再轟：民進黨讓台灣不團結

出招搶年輕票？　賴清德發布全新社群企劃

邱臣遠遭指性騷提告　受害人反問：為什麼我得一人哭到沒法上班？

4000公里藝術送暖！　文總登上匈牙利匈媒體「文化外交加溫」

幼教總會稱「老師不餵藥」炸鍋了　藍黨團：綠營摧毀家長信任感

柯文哲勢頭正熱！　黃暐瀚分析民調關鍵「登三、破五、搶第一」

網購迷迭香驚爆28種農藥違規！「這7種」不得檢出　最高裁罰金額曝

澳洲最年輕案例！23歲女將安樂死　患罕病「全身劇痛」下不了床

股神巴菲特加碼投資日本　波克夏對5大商社平均持股升至8.5%

黃子佼捲性騷自殘送醫　楊小黎罕說重話「要看現在的付出和改變」

Metoo從朱學恒燒到黃子佼　律師曝循環：像小時候會收到奇怪的信

防馬祖海纜中斷無通訊　數位部率團赴實地查核及演練

【英語TOEIC通】會議室「禁止」飲食　英文不用ban

與夏立言會面談「恢復農產品輸陸」　宋濤：將做妥善安排

媽媽桑變身棚架工　曬出小麥色肌膚當「女漢子」要尋回人生意義

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

政治熱門新聞

柯文哲真有機會選上總統？　他看民調曝：民意炸彈即將要被引爆

加熱菸審查怠速？海關抓非法攜帶入境　3個月查獲1.8萬條

她選上不就職！富里鄉長補選　「外地人」當選

罵髒話、比中指　徐巧芯嗆：剛好而已

柯文哲民調衝第一卻喊「看看就好」　他分析：知道是危機

汐止幼童未檢出BZD　賴品妤轟侯友宜子弟兵

侯友宜TVBS民調23%　吳子嘉點出2問題

柯文哲民調第一！親赴基隆拔樁對決賴

力挺侯友宜！　游淑慧嘆國民黨風氣：這樣子誰來選都不會贏

賴清德為何掉到第二？　媒體人分析：誤判「下架民進黨」的決心

他揭柯文哲成功3大主因　曝「這點」賴清德做不好、侯友宜追不上

影／賴清德邀羅森伯格遊台南

幼教總會喊「老師不餵藥」！家長炸鍋　新北：親師生信任很重要

盧秀燕曬20歲照片　網友：輾壓一線女星

更多熱門

相關新聞

文總把端午節帶到匈牙利！　肉粽、潤餅比拚匈牙利薄餅

文總把端午節帶到匈牙利！　肉粽、潤餅比拚匈牙利薄餅

「台灣歐趴，文化遶境」活動在匈牙利開跑，文化總會、駐匈牙利台北代表處與紙風車劇團於當地時間16日下午，在MKVM博物館舉辦「台灣日嘉年華」。由於適逢端午節前夕，駐匈代表處準備了粽子、潤餅與刈包等台灣美食，以及香包製作。

文總6月攜手紙風車赴匈牙利巡演！　將跟烏克蘭難民交流

文總6月攜手紙風車赴匈牙利巡演！　將跟烏克蘭難民交流

建中、景美攝影社聯展　6日起文總登場

建中、景美攝影社聯展　6日起文總登場

駐匈代表拿國旗當桌巾掀論！外交部回應了

駐匈代表拿國旗當桌巾掀論！外交部回應了

文總秘書長李厚慶出席橘高校畢業公演　再邀請吹奏部來台

文總秘書長李厚慶出席橘高校畢業公演　再邀請吹奏部來台

關鍵字：

文總劉世忠李厚慶

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

黃子佼怒轟「陶姓藝人」：煩不煩干你屁事！

黃子佼情緒潰堤送醫！　孟耿如發聲陪同

快訊／孟耿如潰堤哭了！　代黃子佼道歉

快訊／黃子佼傷勢曝光！全集中在左側

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面