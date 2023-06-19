4000公里藝術送暖！　文總登上匈牙利匈媒體「文化外交加溫」

▲駐匈牙利代表劉世忠（右）、文總秘書長李厚慶（左）近來受邀參與匈牙利電視媒體節目，宣傳台灣在地文化。（圖／文總提供，下同）



記者陶本和／台北報導

文化總會與台灣著名兒童劇團紙風車受布達佩斯市府邀請，前往匈牙利舉辦「台灣歐趴 文化遶境」藝術巡演，駐匈牙利台北代表處劉世忠大使、文總秘書長李厚慶與紙風車團隊帶著哪吒布袋戲偶登上當地各大電視媒體。

最近，匈牙利的電視台與各媒體上，都有機會看到台灣布袋戲的身影，駐匈牙利大使劉世忠對著鏡頭，手持「哪吒」布袋戲偶，用流利的匈牙利語說：「我是哪吒！我是台灣的孩子！台灣人和匈牙利人都一樣熱情、友善和勤奮！匈牙利是我最喜歡的國家」。

劉世忠表示，台灣是成功的民主國家、是全球經濟最重要的夥伴，特別是在全球半導體產業更佔有一席之地，台灣文化的多元性與多樣化，以及人道關懷也是和國際接軌的重要路徑，特別這次的活動又具有「為烏克蘭而演」的終極關懷，相信未來可以在更多國家傳送。

李厚慶表示，很高興台灣歐趴的第一站是匈牙利，布達佩斯歷史悠久、文化多元，過去與台灣有很多文化交流，如去年有台灣紀錄片影展與台灣樂團演出，雖然相距4000公里，卻感覺很親近。他說，本次受邀參加建城150週年，除祝福布達佩斯生日快樂，也帶來全台小朋友皆知的紙風車劇團，把台灣文化帶進布達佩斯，相信會帶動更多台灣藝術團體前往，也盼更多匈牙利朋友來台。

李厚慶也說，烏俄戰爭爆發以來，數百萬難民遷移，匈牙利境內就有數十萬，台灣與匈牙利有相同價值，都支持民主、自由、人權，台灣除物資和經濟援助，這次要以文化撫慰烏克蘭難民，「台灣的正面、善良、願意助人，相信會引起共鳴」。

紙風車兒童劇團團長任建誠則表示，做兒童劇最快樂的事就是看到小朋友快樂的長大，紙風車自1992年成立至今，最重要工作是推動台灣368鄉鎮免費看表演，他們會像風車一樣繼續轉動，向全世界傳達友善、創意、愛與關懷的力量。他也說，6月20、21日將在艾菲爾劇場帶來「哪吒鬧龍宮」演出，期待把台灣傳統布袋戲結合劇場表演介紹給世界。