文總把端午節帶到匈牙利！　肉粽、潤餅比拚匈牙利薄餅

▲文化總會把端午節、台灣潤餅、粽子帶到匈牙利，而駐匈牙利代表劉世忠也以潤餅跟匈牙利薄餅比拚交流。（圖／文化總會提供，下同）



記者陶本和／台北報導

「台灣歐趴，文化遶境」活動在匈牙利開跑，文化總會、駐匈牙利台北代表處與紙風車劇團於當地時間16日下午，在MKVM博物館舉辦「台灣日嘉年華」。由於適逢端午節前夕，駐匈代表處準備了粽子、潤餅與刈包等台灣美食，以及香包製作。

駐匈牙利代表劉世忠擁有好手藝，以「大使主廚」聞名，他用台灣潤餅與世界薄餅大賽冠軍Hanna Erdős的匈牙利薄餅比拚，布達佩斯副市長安妮特•博斯Dr. Anett Bősz也特別蒞臨現場共襄盛舉。

副市長Anett Bősz致詞時說，很高興看到現場聚集許多孩子，這對她來說很重要，孩子們可以把美麗帶進生活中。她也說，從布達佩斯到台灣要半天的時間，但這個距離可透過文化拉近。MKVM館長 Dr. Róbert Török則說，這個活動讓更多人了解台灣文化藝術美食，並建立起台匈友誼，一起慶祝建城活動是台匈友誼的象徵。

劉世忠說，這個活動有三個目的：第一，慶祝布達佩斯建城150週年生日快樂；第二，把台灣著名的紙風車劇團介紹給更多匈牙利人認識，也要透過挪吒故事鼓勵烏克蘭孩子活得更勇敢；第三，台灣適逢端午節日，跟匈牙利的莫哈奇節（面具節）相像，兩國都有同樣的傳統，在這個日子人們都想要趕走邪惡的東西，期待透過這個文化交流，把台灣跟匈牙利拉得更近。

烏俄戰爭已持續一年半，烏克蘭在6月初反守為攻，捷報頻傳，更在6月12日俄羅斯國慶日奪回東南部7座村莊。文化總會秘書長李厚慶表示，文總與紙風車劇團在鄰近烏克蘭的匈牙利境內，帶來各種交流活動與演出，除了用文化做外交，也要用文化相挺烏克蘭，只要團結民主自由的力量，相信烏克蘭人回家的路不遠。

李厚慶說，「哪吒鬧龍宮」呈現了「友誼」和「同伴」的可貴，民主自由的台灣，永遠是匈牙利與烏克蘭堅定的盟友，雖然我們說著不同語言，但是透過台灣的美食和文化，傳遞溫暖和熱情，相信大家都可以感受到。

▲▼文化總會把端午節、台灣潤餅、粽子帶到匈牙利，而駐匈牙利代表劉世忠也以潤餅跟匈牙利薄餅比拚交流。（圖／文化總會提供）

