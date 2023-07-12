立陶宛人聲樂團巡台最終站　駐台代表最愛「望春風」

▲來自立陶宛的阿卡貝拉團體Jazz Island爵士島，受文化總會邀請來台，11日則在松菸誠品完成來台巡演的最後一站。（圖／文化總會）



記者陶本和／台北報導

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來自立陶宛的阿卡貝拉團體Jazz Island爵士島，受文化總會邀請來台，於「2023總統府音樂會」演出。在總統府音樂會隔天，也前往屏東演藝廳演出，11日則在松菸誠品完成來台巡演的最後一站，立陶宛駐台代表盧思融、文總秘書長李厚慶也都蒞臨欣賞，並在謝幕後全場一起與台灣及立陶宛國旗合照，為台立友情留下見證。

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台灣巡演最終站，Jazz Island除了演唱經典台語歌謠「望春風」，還帶來烏克蘭2022年在歐洲歌唱大賽中獲得冠軍的曲目「Stefania」，這首獻給母親的歌，在烏俄戰爭爆發後，撫慰了無數烏克蘭人民的心，Jazz Island在演唱這首歌曲前，更祝福烏克蘭早日獲得勝利，民主陣線的友誼令人動容。

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盧思融表示，他非常享受這場音樂會，最喜歡的歌曲是「望春風」，而談及來台至今的感受，他說對台灣的好感度與日俱增，這裡不但有好吃的食物、水果，台灣人也很樂於幫助別人，對外國人相當友善，他相信不只是對立陶宛人，而是對每個人都這麼友善，他也特別提到台灣的高科技令他印象深刻。

盧思融還說，如果他的朋友要來台灣，他會推薦他們去陽明山、阿里山、鼻頭角、野柳和墾丁，信手拈來就是一串台灣的地名，可見他對台灣的喜愛。

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李厚慶則表示，台灣與立陶宛自2021年起互動升溫，在立陶宛蘭姆酒遭中國惡意檔關時，台灣菸酒公司出手收購，化解貨物在海上漂流的危機，文總特別為這批酒重新設計包裝，當時引起了搶購熱潮。今年文總更邀請榮獲許多立陶宛國內獎項的阿卡貝拉團體Jazz Island，來到台灣國家級音樂會演出，展現出兩國從民間到官方的頻繁交流與緊密連結。

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對於Jazz Island本周即將啟程回立陶宛，李厚慶表示，希望此趟來台演出，能帶給Jazz Island特別的回憶，更希望未來能延續這段從音樂串起的友好情誼。演出後結束後，立陶宛駐台大使盧思融、文化總會秘書長李厚慶更與全場大合照，兩人分別拿著兩國國旗，象徵民主陣線台灣與立陶宛的友好情誼。