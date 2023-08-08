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李亞明與李玉璽父子攜手當KK Bar店長　邀請父親節帶爸爸來華山喝高粱調酒、放輕鬆

▲▼金門酒廠,高粱,調酒,李玉璽,李亞明,父親節,爸爸,KK Bar。（圖／業者提供）

▲KKBar金酒吧一日店長李玉璽、李亞明父子檔與粉絲共度父親節。

圖、文／金門酒廠提供

金門酒廠「KK Bar金酒吧」首度迎來演藝圈父子檔擔任一日店長！最酷老爸李亞明以及最帥兒子李玉璽，於父親節前夕來到金門酒廠《KK Bar金酒吧》擔任跨世代的一日雙店長，邀請大家帶爸爸來KK Bar喝高粱調酒、放輕鬆。對他們而言在歡聚的餐桌上從來不缺席的金門高粱酒，常是開啟父子間真情對話的催化劑，而對於金門高粱酒再熟悉不過的倆人，也稱職的擔任「KK Bar金酒吧」的店長身份，帶來不同世代品酩高粱酒的獨特見解和印象，與在場的粉絲分享他們父子間獨特的故事和情感。

金門高粱酒成為跨世代的共同記憶與親情催化劑
今夏邀老爸來《KK Bar金酒吧》品高粱酒特調放輕鬆

提起父子間飲酒的共同記憶，李亞明及李玉璽不約而同的表示：「一定是金門高粱酒」，因此出席金門酒廠《KK Bar金酒吧》一日店長的任務，倆人都非常有信心，除了比賽誰的酒量更好，更較量誰的高粱酒特調技術更高，倆人使盡全力都向粉絲推薦自己的調酒。酷帥的李亞明在高粱酒的微醺中，也繃不住嚴肅笑說，他是來跟玉璽學習當一日店長，玩笑之間又帶著對兒子的溢滿之情。

活動上，李玉璽也透過這個機會，特選一瓶陳年金門高粱酒，在父親節前夕送給老爸李亞明，感謝父親在工作上的幫助以及生活中的付出；李玉璽表示，從出道開始就成了爸爸的員工，所以倆人一直有著老闆和員工的關係，而今年的父親節是自己入行以來，第一次以純父子關係一起慶祝，謝謝爸爸過去對自己的照顧。而李亞明則回請一杯《KK Bar》冠軍系入坑酒單中的「解壓說」高粱特調酒，讓兒子以後無論什麼想說的話，都可以毫無壓力「放輕鬆」的說。

從他們的互動中也讓人感受到，以金門高粱酒做為催化劑，讓原本父子、老闆員工間的距離感，變為兄弟朋友般的相處關係，李玉璽也透露老爸李亞明只要一喝酒，就會變成比較熱情的老爸，而自己也是一杯酒下肚話會更容易說出口，邀請大家在今年的父親節，也帶著你的老爸，來金門酒廠《KK Bar金酒吧》喝杯高粱調酒，從父子變兄弟、放輕鬆一下。

金酒公司表示，若想和李玉璽送同款金門高粱酒給老爸，與老爸舉杯共飲，為親情增溫，那就要把握金酒的限時優惠「好事成雙 八八有禮」，即日起至八月八日父親節當天，只要購買同款酒品第二、四、六、八等雙數瓶，可享優惠88 折，一瓶獻給老爸，一瓶自己留著做高粱酒特調。此外，還有金酒會員專屬加價購，會員單筆消費發票金額滿8,000元，即可加購1瓶「0.75L-58度最佳白酒雙金黑耀紀念版」，發票金額滿 16,000元可加購2瓶，現在就趕緊前往金酒全省門市加入會員，用金門高粱酒共譜兩代的共同記憶。優惠詳情請見官方粉絲團，或至門市洽詢。

金門酒廠《KK Bar金酒吧》相關資訊
地址：華山1914文化創意產業園區 西4館
（100台北市中正區八德路一段1號）
營業時間：7/12～8/28週一到週日11:00-23:00
策展免費參觀 11:00-18:00
酒吧體驗時間 14:00-23:00
KK Bar金酒吧網頁：http://www.kkbar2023.com/
金門酒廠官網：https://www.kkl.com.tw
金門酒廠FB：https://www.facebook.com/KKL.kin/
金門酒廠IG：https://www.instagram.com/kinmen_kaoliang_liquor/

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