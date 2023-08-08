台中警備隊長「叫小賀」曬父女照　網友狂喊：岳父父親節快樂

▲台中市警察局長辦公室PO出警備隊長和正妹女兒的合照，吸引網友狂喊「岳父父親節快樂」 。（圖／TCPB局長室提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府警察局局長室粉專「TCPB 局長室」在今天88父親節PO出第一分局警備隊長賀雲生和就讀警專正在實習的女兒合照，父女照一出， 引發網友暴動，馬上吸引逾萬人按讚，大家都狂喊「「岳父父親節快樂」，女兒也感性的說「小時候，不明白為何父親總不在身旁，直到考上警專，才明白父親的重擔和偉大，謝謝我的超人，父親節快樂」。

TCPB局長室今天PO出父親節應景照片，是第一分局警備隊隊長賀雲生和在同單位實習的警專女兒的畫面，圖中兩張9年前和現今的對比，「叫小賀」昔日的小女孩，如今已長成亭亭玉立的正妹女警。

女兒也感性寫下「小時候，總是看著父親離家的背影，厚實的肩膀扛起我們的家和許多人的家，懵懂無知的我，不明白為何父親總是不在身旁，直到考上警專，來到父親服務的單位實習，才明白父親的重擔及偉大，謝謝你，我的父親！我的超人，父親節快樂！」

感恩圖文一出，立刻吸引網友暴動，紛紛留言「岳父父親節快樂」、「先叫聲岳父好.....隊長帥啦」、「岳⋯不對，我已經有老婆了」、「讓人羨慕的一對父女情」、「爸 父親節快樂」、「岳父大人」，蜂擁而至的「岳父」，讓小編不得不跳出來「欸不是，你們不要這樣搶著叫人家岳父好嗎？」