兒子入監自己又久病不癒　台中男公園湖邊發楞險錯失父親節

▲▼賴姓男子的兒子日前入監，加上自己久病不癒，獨自在台中公園湖邊發楞。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

今年是88父親節，有父親開開心心被家人圍繞著慶祝，有人卻是落寞的坐在台中公園日月湖畔發呆，心情鬱悶，警方6日下午獲報趕赴救援，順利勸退67歲賴姓男子輕生念頭，原來，賴男兒子日前入監，自己又久病不癒，感覺生活毫無樂趣，撥打電話跟女兒訴苦，女兒愈想愈不放心，還好賴男已被女兒帶回安撫。

台中市警察局第二分局台中公園派出所副所長廖文德、警員吳定霖前天下午4點多獲報，指她父親心情低落，疑似想跳湖輕生，員警立即在公園內地毯式搜尋，所幸在湖心亭旁發現坐在湖畔發楞的賴姓男子。

賴男女兒表示，父親因為哥哥日前入監，整日鬱鬱寡歡，加上久病不癒，狀況時好時壞，尤其在父親節前夕，讓獨居無人陪伴的他更覺落寞，於是在家喝了酒後，就走到台中公園呆坐，還好員警及時找到父親，否則後果不堪設想。

第二分局分局長周俊銘表示，民眾如遇有不如意的情事，應尋求社會各項資源求助，不應以極端的手段來尋求解決之道，各縣市政府衛生局社區心理衛生中心都可以提供服務，亦可撥打衛生福利部安心專線（0800-788-995，請幫幫救救我），或撥打生命線1995及張老師1980尋求協助。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995