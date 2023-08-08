「一夜抱父卡實在」　警界馬東石抱萌娃宣導犯罪預防

▲台中警四分局找來激似韓星馬東石的警員鄒萬平，配合時事梗宣導各項犯罪預防，引發網友狂讚。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「一夜暴富不可能、一夜抱父卡實在」、「真愛父出 、禮讓行人罰6千自己出」；今天是88父親節，台中市警察局第四分局每次都會配合節日，結合犯罪預防宣導，發揮令人想像不到的巧思創意，就是希望將觀念深植人心，這次找來激似韓星馬東石的警員鄒萬平擔綱男主角，鄒員帶著小女孩在四分局粉絲專頁PO出各種時事梗圖，網友不但狂讚，還幫忙宣傳「有抽獎喔」。

警四分局為慶祝父親節，推出「父親節-霸氣宣言」犯罪預防宣導活動，這次找來激似韓星馬東石的黎明派出所警員鄒萬平宣導，已育有2女的鄒員警專24期畢業，從警逾15年，有感於警察日夜顛倒的高壓工作，長期下來對於身體、心理都是一大負擔，秉持照顧好自己才能照顧好他人的心態，積極健身，練就超狂肌肉，推握可達200公斤。

體格壯碩的鄒萬平和小女童合照，配合時事梗，從父親角度設計出「一夜暴富不可能、一夜抱父卡實在」、「真愛父出、不禮讓行人罰6000自己出」、「父出全部、關懷疼愛、拒絕傷害」一系列梗圖發布在分局粉絲專頁，引發網友們狂讚「這小編也太敬業」，創意令人發噱。

鄒萬平說，因為警察這個身分，小孩更懂事體會「你的爸爸不只是你爸爸」，讓他更加珍惜與小孩相處的點滴時光，更信守平安回家才是對家人最重要的承諾。

警四分局長李建興表示，警察犯罪預防宣導的模式相當多樣化，結合各項活動、時事議題，吸引民眾目光，反而更能貼近民眾的心，達到事半功倍的效果。