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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁稱防災「事在人為」　游淑慧：大自然力量非永遠能人定勝天

▲▼游淑慧記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

日前卡努颱風帶來的暴雨襲擊台灣中南部山區，南投、高雄等地區皆傳出災情，行政院長陳建仁在勘災時就對高雄市長陳其邁讚譽有加，並稱防災工作「事在人為」、「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」，被外界視為是在暗酸南投縣長許淑華。對此，國民黨台北市議員游淑慧8日則在臉書反擊，大自然的力量真的不是永遠都能「人定勝天」。

游淑慧指出，日前卡努颱風為中南部造成嚴重災情，南投縣長許淑華在忙著救災時，身為大家長的行政院長陳建仁卻連勘災都不忘捧「高雄酸南投」，冷嘲熱諷落井下石，稱讚「高雄防災優於南投」、「高雄市長陳其邁防災事前超前部署」，還酸「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」，還說「事在人為」，對此，她大嘆，「南投人民聽到這話情何以堪？」

「請問，今天如果南投縣是民進黨執政，陳院長還能說出這麼冷漠冷血的話嗎？」，游淑慧提到，連水保署都承認，南投縣仁愛鄉單日累積雨量逾800毫米，比莫拉克颱風雨量還多，災情才會如此嚴重，這麼多的雨降在山區是要怎麼「事在人為」？

游淑慧再提到，許淑華也表示，「當一陣大雨超過1000毫米下在仁愛鄉，我想任何一個鄉鎮都是承受不住的！」她也解釋，「陳院長可能對我們偏鄉山形地貌並不太了解，仁愛鄉或信義鄉有些山林居民，平時道路通暢之時光下山就要耗費2小時，但如果碰到主要道路中斷加上斷訊，根本聯絡不到，作業就會相當困難。」

游淑慧表示，比起備受寵愛的高雄，前瞻佔大頭的高雄，其他縣市不奢求公平對待，只希望陳院長能發揮大家長的愛心，「事在人為」為南投縣救災提供多一點的支持與補助。她不禁諷刺，陳建仁曾說自己希望「建造上主的仁慈在台灣」，正如自己的名字，「那面對南投的災情，您的仁慈在哪？」

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