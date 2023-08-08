陳建仁勘災「讚高雄酸南投」？　他轟：民進黨連災難都要政治操作

▲陳建仁日前到高雄勘災，除了稱讚高雄，也提到「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院長陳建仁日前到高雄勘災，大讚高雄有做好防災準備，並稱「不像有些沒辦法超前部署，就使得防災工作相當困難」，被外界解讀疑似暗酸南投縣長許淑華。對此，中廣董事長趙少康8日就在臉書表示，國民黨執政，遭逢天災不會問藍綠，只會在意災情輕重，以復原災區居民生活為第一要務，怎麼到了民進黨，連災難都拿來消費，做政治操作？

趙少康表示，怪颱卡努重創南投，正是中央地方齊心善後、大團結的時刻，陳建仁身為行政院長，正好讓大家看看「溫暖內閣」的樣子，沒想到他一到高雄勘災，竟然「先吹高雄、再批南投」，一出口就撕裂地方、歧視南投，辱沒了「聖騎士」封號。

對此，趙少康舉例，建議陳建仁好好向前總統馬英九及時任行政院長劉兆玄學習，直到2019年、八八風災10週年，馬英九與劉兆玄仍到小林村原址追思獻花，並強調「雖然已經十年了，他也已經卸任，但還是再跟大家說一聲抱歉，因為即使是天災，只要民眾遭受苦難，就是執政者的責任。當時政府雖然盡了力，卻還是有做得不夠、做得不好的地方，值得檢討。」

趙少康強調，國民黨執政，遭逢天災不會問藍綠，只會在意災情輕重，不爭功、不諉過，以復原災區居民生活為第一要務，怎麼到了民進黨，連災難都拿來消費，做政治操作？

「請陳建仁謹記『政治可以有顏色之分，縣市執政不應有貴賤之別』」，趙少康指出，卡努颱風4日為高雄帶來的雨量，只有南投的一半，直轄市與一般縣市的資源更有天差地遠，陳建仁更應該檢討的是前瞻計畫明明編列水環境建設預算，高雄獨拿上千億，卻還是時時淹水、處處淹水，這樣的建設品質，高雄鄉親能接受嗎？