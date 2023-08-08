批蔡英文勘災蜻蜓點水　孔文吉：霧社因她塞車近2小時結果她沒來

記者蘇晏男／台北報導

受颱風卡努外圍環流影響，南投仁愛鄉多處土石崩塌、道路中斷，總統蔡英文前往勘災。但來自南投仁愛鄉的國民黨立委孔文吉今（8日）表示，蔡英文勘災蜻蜓點水，原以為蔡會到位在霧社的仁愛鄉公所，結果蔡沒有來外，還因為交管造成當地車輛堵塞近2小時。孔文吉說，希望中央能真正關心仁愛鄉親的苦難在哪裡，不是來作秀而已。

▲孔文吉（右）出席國民黨團「關心南投仁愛鄉救災，不要爭功作秀」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立法院黨團8日上午9時半舉行「關心南投仁愛鄉救災，不要爭功作秀」記者會，會中孔文吉指出，卡努颱風外圍環流造成仁愛鄉「很多橋都斷了，路也都毀掉了」，可說是有史以來對仁愛鄉損害最嚴重的颱風，然而有的人去攬功、作秀，不知道仁愛鄉目前的痛苦在哪。

孔文吉進一步指出，台14線、台14甲線，以及投83、85、89線因為道路中斷，造成內部部落欠缺物資、病患運送受阻等問題，另外也缺柴油等，這些都需要中央投注關愛的眼神。

話鋒一轉，孔文吉說，昨天他看到蔡英文要到仁愛鄉勘災，以為蔡會先到南豐村關心被淹沒的加油站，以及到農會聽簡報，接著再去仁愛鄉公所，結果蔡只到南豐村聽完簡報，「昨天2點50分到，3點半就離開了」。

孔文吉指出，仁愛鄉公所在霧社，從南豐到霧社約20分鐘車程，但因為蔡英文要到霧社，所以當地交通管制，讓車輛在霧社大街等了快2小時，導致搶送高麗菜的車輛無法出去。接著，孔文吉秀兩則畫面，前者是蔡英文勘災加油站，聽取公路總局簡報，後者則是車輛因交管而堵在霧社。孔說，大家都期待蔡英文會到霧社聽聽村民跟鄉長的訴求，「大家都等在山上」，結果後來蔡沒有來。

孔文吉表示，他不希望看到蔡英文蜻蜓點水，走馬看花不到四十分鐘就離開，卻造成霧社交通大堵塞，此外還有民進黨立委搶在第一時間去看，「搶了之後還找國軍一起來跟她喊」，所以希望中央部會能真正關心仁愛鄉親的苦難在哪裡，第一時間來關心，不是來作秀而已。

孔文吉強調，請農業部應盡速盤點，並放寬農損、畜牧損的災害認定標準，希望中央政府偕同地方政府盡速地公告，補助金額希望政府能從優、從速、從寬的去認定。另外，針對行政院應該將南投縣仁愛鄉、嘉義縣阿里山鄉、高雄市桃源區認列為「災區」，災區民眾的金融貸款部分，金融機構應該要准予民眾得申請貸款的寬限期、甚至政府應該給災民利息上的補貼，減緩災民生活壓力。

針對國民黨立法院黨團的指控，總統府發言人林聿禪表示，總統出發前即指示以避免影響災區救災及交通為原則，進行人員及車輛縮減，因此赴往災區的總統車隊及南投縣警局引導車，總共縮減至5台車；此外，在台14線上並無為總統車隊進行交管，總統車隊與一般車輛同樣在管制點按照指揮排隊，「因此，委員的指控並非事實」。

另外，林聿禪表示，由於昨日一早發生台14線75.9公里處路段有路面嚴重下陷龜裂的情形，為因應工作人員現場搶修，道路採取分時段戒護通行，而為不影響搶通工程，蔡英文行程最終至南豐加油站聽取救災進度報告，未再前往仁愛鄉公所，而南投縣副縣長王瑞德昨日也向總統說明災區現況，總統於現場指示全力協助地方復原，農損補償「從速、從寬、從優」辦理。

▼孔文吉指昨霧社因預期蔡英文到訪而進行交管，導致車輛堵塞近2小時。（圖／國民黨團提供）