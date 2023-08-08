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社會 社會焦點 保障人權

陸空聯手救難！廬山受困59人全數脫困　101歲人瑞搭直升機撤離

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

卡努颱風重創南投，台中市空、地救援單位今（8）日聯手前進廬山溫泉，協助受困的59位民眾脫困，當中包括2名4月大、6月大的嬰孩，還有1名101歲的人瑞等老弱婦孺，透過直升機、搭建繩索，一一救出災區，目前已全數順利脫困。

▲▼ 。（圖／空勤總隊提供）

▲空勤總隊吊掛101歲受困人瑞。（圖／空勤總隊提供）

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊指出，8日上午7時循國搜指示，南投縣雲鄉溫泉山莊有3名年長且行動不便者，分別為101歲、70歲長者，以及1名行動不便民眾，立即派遣黑鷹直升機執行卡努風災救援任務，成功執行吊掛後，撤離至仁愛高農操場。另外，空勤總隊也裝載600公斤物資，送至力行國小。

▲▼ 。（圖／空勤總隊提供）

▲空勤總隊協助受困者撤離至仁愛高農。（圖／空勤總隊提供）

地面方面，台中市消防局表示，今日與中特搜大隊、南投、署特搜及新北在河道架設2組橫渡繩索，以拖拉方式協助受困者通過，現場包含4個月、6個月嬰兒在內，共有59人受困。

台中消防指出，今日河道寬度約40到50米，現場共有2組橫渡繩索拖拉協助受困者脫困，使用的裝備有拋繩槍、繩索、籃擔、三角吊帶、金屬裝備（架設橫渡系統拖拉患者過溪），至中午12時許，59人全數脫困。

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