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靜宜女大生「遭傳升小主管」領破60K！反詐組織反駁：她想回來

▲▼靜宜女大生滯留緬甸一案，警方對於網路諸多傳言不予回應，一切等林女回台才能了解。（圖／ETtoday資料照，翻自PTT）

▲Sammy反駁，女大生升職一說。（圖／ETtoday資料照，翻自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

靜宜林姓女大生3月底為愛赴緬甸，引起各界高度關注，如今遭爆已當到小主管，且不打算返台。對此，反詐騙組織成員Sammy現身表示，消息應該不是真的，也透露「這女生是想回來的。」

時間拉回3月底，林姓女大生搭機離開台灣，在曼谷下飛機後進入緬甸仰光，最初家屬以為是被人蛇集團拐騙，但種種跡象卻顯示林女應是為愛出走。時隔4個多月，林女現況被爆出，疑似是升上小主管，月薪至少6萬起跳；然而，反詐騙組織成員Sammy卻反駁此傳言。

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Sammy表示，「應該不是真的，家屬問這兩位的情況都還要問我，不知道哪來的資訊。還有外勤加給沒這事，據我所知她也不是做人事，做人事的是她男友；這女生是想回來的，只是一來要求綁定男友，再者不花錢能走的機會過了。」

Sammy還提到，「緬北不是什麼正常的地方，幫派份子自願過去都走不掉，甭提蛇頭賣去的一般人，不是每家公司都往死裡打，但沒那麼好的，緬北多數公司主管都吸毒，很瘋的，人莫名其妙就沒了。」

另外，警方也呼籲，詐騙所得都是黑心錢，林女和男友除了有刑責外，且依過去詐團殘忍手段，二人一旦招數用盡而「業績」不再，恐將淪落豬仔命運，除了要付出更大代價為自己贖身，否則恐因為沒有利用價值而被賣到其他集團，甚至淪為摘取器官的「活死人」或甚至遭到「全拆」命喪異國，呼籲詐騙犯罪者盡早返台投案。

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