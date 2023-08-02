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又是你！港男觀光來台淪車手　1個月2度穿女裝提款被逮

▲▼香港籍黃男當車手2度犯案被逮補，警方起獲贓款及提款卡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲香港籍黃男穿女裝當車手2度犯案被逮補 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局7月初在府中捷運站逮補男扮女裝香港籍車手，經無保飭回後，不到1個月，他又在府中路超商領贓款，再度被員警逮補，起獲提款卡8張，贓款2萬多元，訊後依詐欺及洗錢防制法移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。

據悉，30歲黃姓男子以觀光名義申請來台，由詐騙集團提供住宿費、生活費，犯案前透過telegram通訊軟體與集團上游接洽，先到指定地點拿取提款卡，再到台北市及新北市等地區ATM提款，每日可提領被害人遭騙款項約40至50萬元，得手後再交回集團指定收水手，從中獲取4000元作為每日工作所得。

▼警方起獲贓款及提款卡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼香港籍黃男當車手2度犯案被逮補，警方起獲贓款及提款卡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

7月4日晚間，黃姓男子男扮女裝與一名陳姓少年在府中捷運站1號出口被員警逮補，起獲贓款26萬多元，案經送新北地檢署偵辦無保飭回後，沒想到7月31日晚間11時許，他又在府中路超商提領贓款2萬多元，再度遭警方查獲，訊後依詐欺及洗錢防制法移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。

板橋警分局長黃南山表示，歡迎其他國家民眾前來台灣觀光與旅遊，但切勿從事不法活動，民眾求職時應審慎確認工作內容，勿受詐騙集團高薪誘騙，從事不法詐欺行為而身陷囹圄。呼籲民眾務必提高警覺，以避免成為歹徒覬覦的對象。若接獲可疑電話，請撥打110或165反詐騙專線查證。

▼香港籍黃男7月初穿女裝當車手被警方查獲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼香港籍黃男7月初穿女裝當車手被警方查獲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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