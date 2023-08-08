型男副教授「畫出肌肉線條」超神！他一轉身...大票人戀愛了

▲超精細的人體肌肉線條圖。（圖／鍾全斌授權引用）

記者周亭瑋／採訪報導

一名講師畫出精美人體構造圖的一系列照片，日前在網上瘋傳，除了神級畫工備受推崇外，他的高顏值也引起熱議。事實上，他多年前還在樹德科大任教時，就曾上過媒體版面，如今他在廈門醫學院擔任副教授，並於院內開設大一核心基礎課程。

網友在「爆廢1公社」分享多張照片，只見帥氣老師在黑板上畫出人體構造圖，不管是眼部、腦部、人體骨骼還是肌肉線條，其精細程度都讓人嘆為觀止，更有上萬網友洗版朝聖，直呼「老師，你可以來解剖我了」、「我想要請家教！一對一」、「給他上課應該很想故意延畢吧」、「我想上學」、「重點是他還很帥」。

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▲老師顏值也很高。（圖／鍾全斌授權引用）

而這位型男老師，是在廈門醫學院基礎醫學部解剖室擔任副教授的鍾全斌，目前在醫學系和牙醫系開設大一新生的核心基礎課。

他向《ETtoday新聞雲》記者提到，「達文西說過要掌握繪畫的技術，只要學會『藝用解剖學』和『透視法』這2門學問，許多人都曾學習過藝用解剖學，人物卻始終畫得像外星人不像地球人，原因有兩個：一個是沒有找對學習的方法，一個是練習得不夠多，兩條件缺一不可。」

▲▼不論人體骨骼還是腦部圖都好精美。（圖／鍾全斌授權引用）

鍾全斌表示，若想要畫出和大師一樣的好作品，需要練習的不是該名大師「正在使用」的作畫方式，而是他成為大師前10年所做過的練習，「那是一個使用理性的左腦，反覆精確觀察人體比例，輸入大腦，建構一個豐富影像庫的過程。而這個理性觀察量測比例的過程，會逐步在右腦構建我們的手感。」

至於練習的頻率，他認為，要讓繪畫走進你每天的生活，「不要在心裡強求自己，要空出一整天的時間來好好學習，我們需要做得是每天空出一個小時，跟著畫或拿課程的一個小章節練習，只有當一件事成為你生活的一部份，你才能真正的了解它、熟悉它。」

▲大票網友洗版喊想上課。（圖／鍾全斌授權引用）