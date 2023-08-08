靜宜女大生傳「正式入職詐騙集團」月領6萬！　荒唐始末一次看

▲靜宜女大生為愛留緬甸！事件始末一次看懂。（圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

靜宜大學20歲林姓女大生今年3月自步出學校後失聯掀起全台關注。原本以為林姓女大生遭詐騙集團拐騙，最後卻發現疑似為愛「跳機」入境緬甸仰光。經過半年，女大生遭爆正式任職詐騙集團「人資行政」小主管，月薪至少6萬起跳，至今仍無打算回台。對此，《ETtoday新聞雲》整理事件懶人包，一次看懂始末！



林姓女大生3月29日失聯

家屬在網上發文協尋指出，林姓女大生2023年3月29日在台中沙鹿失蹤，家人都找不到，包含電話、社群帳號都停擺，疑似被人控制，甚至發現林女住處的監視器壞掉。家屬在臉書社團「沙鹿之美」公開林女的照片特徵，擔憂她聯絡方式（包含社群帳號）都已遭人蛇集團控制。

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靜宜大學校安中心證實此事，並表示目前確實並無後續進度，跟家屬保持密切聯繫，由警方積極調查中，若民眾有發現林女可與校方校安中心聯繫。

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女大生已出境 警證實飛往倫敦

經警方緊急協尋定位，女大生手機門號最後關機時間為3月30日上午8時許，基地台位置在桃園市大園區航站南路一帶，研判林女出境可能性極高。

經查移民署入出境資料，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘長榮航空飛往倫敦之班機出境，並於泰國曼谷下機。

確定入境「緬甸仰光」

刑事警察局國際刑警科緊急聯絡泰方以及相關駐地單位，案件經外交部駐緬甸代表處協助，確認林女已持護照入境駐緬甸仰光，目前尚未離境。警方正進一步嘗試與林女連繫，同時正在釐清林女落地後是否有人接應、以及接應者身分為何。

自行出國 排除人蛇集團涉入

警方起先不排除可能有犯罪集團涉案，懷疑林女可能遭到人蛇集團擄走、或是落地後有人接應，不過根據警方進一步調查，已經掌握林女出入境相關訊息、出國緣由，並查出林女是自行出國，排除有人蛇集團涉入。

▲靜宜女大生失蹤，最後身影。（圖／記者鄧木卿翻攝）

女大生赴緬甸 傳為了「新男友」

警方發現新男友已在緬甸一段時間，可能從事詐騙等不法工作，推測林女此行可能是單純去找「新男友」，也不排除被對方以觀光旅遊名義誘騙。

專案小組解散

林女從買機票、買新手機、搭機到緬甸等縝密過程，顯見早已策劃多時，由於林女是自行出境，沒有遭到強暴脅迫，專案小組暫時停開專案會議，但仍持續釐清有無幕後集團介入、是否涉及其他刑案。



被爆玩地下賭盤 警證實舊手機有「博弈帳號」

根據警方專案小組經數位採證發現，林姓女大生和李姓前男友共用手機門號內疑有博弈網站現金版的帳號及簽注紀錄。不過有關林女欠下賭債的傳言，仍在釐清中，可以肯定的是，目前舊手機內沒有林女向人借錢或借虛擬貨幣的紀錄。

不願返台！ 欲跟男友共進退

「全球反詐騙組織」成員Sammy透露，雖然林女是被騙去的，但「她樂意」，組織花了20分鐘找到人，確定位在緬北，但林女回應「男友不走她不走」，就算園區放人也不肯上車。

靜宜大學不放棄！ 喊話「快回來」

靜宜大學4月13日再度發聲明，希望林同學能盡速平安返台，學校將積極輔導協助林同學完成學業；其它缺曠課等問題依相關規定處理。

女大生遭傳「已升小主管」 月領6萬



時隔4個多月，林女8月8日最新近況曝光，據傳已升到詐騙集團人資小主管一職，手上掌握重要的人事資料，月薪約6萬起跳，依舊不打算回台灣。

不過，反詐騙組織成員Sammy則在網路論壇發文反駁，表示「應該不是真的，家屬問這兩位的情況都還要問我，不知道哪來的資訊。還有外勤加給沒這事，據我所知她也不是做人事，做人事的是她男友；這女生是想回來的，只是一來要求綁定男友，再者不花錢能走的機會過了。」

Sammy進一步指出，「緬北不是什麼正常的地方，幫派份子自願過去都走不掉，甭提蛇頭賣去的一般人，不是每家公司都往死裡打，但沒那麼好的，緬北多數公司主管都吸毒，很瘋的，人莫名其妙就沒了。」

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